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【晴報專訊】雙職父母工作繁忙，部分人聽到子女學校有活動便「耍手擰頭」，結果淪為「隱形家長」。

創辦機構期望家長透過數碼系統平台掌握育兒竅門，同時各種生活資訊可化成與子女的話題，打開話匣子。

有本地通訊業老行尊，推出全港首個家長教育數碼系統平台「ALO父母心」，學校可透過平台收發通告，以至供家長重溫講座及活動「懶人包」；平台亦自製不同育兒資訊精讀，方便家長學習，約30間學校參加先導計劃，反應正面。有參與校長直言，相信為人父母必定想教好子女，冀平台能提供入門資訊。

教育局近年加強推動家長教育，過去兩年更先後推出針對小學及幼稚園使用的課程架構。嘉諾撒聖家學校校長何佩芳稱，學校一直積極舉辦講座或工作坊等活動，惟學界不時遇家長或因工作繁忙而無法請假，或同時要照顧多名子女，以致無法出席相關活動。

(左起）嘉諾撒聖家學校校長何佩芳、英福行科技有限公司主席、「ALO父母心」創辦人曾祥、香港道教聯合會及圓玄學院轄屬幼稚園顧問校長黃秀嫺。

從事通訊業近半世紀的英福行科技主席曾祥，看準「隱形家長」難處，創辦數碼系統平台「ALO父母心」，當中參考家長意見，融入家校溝通功能，學校可在平台發放通告，或直接與家長溝通，甚至可將家長講座內容簡化成影片或文字，家長就算未能抽空出席，也可在空閒時間掌握重點。

學校收發通告 家長隨時重溫講座

另一參與計劃的香港道教聯合會及圓玄學院轄屬幼稚園顧問校長黃秀嫺指，網上平台雖無法完全取代與家長的實體會面，惟可提供多一個渠道與家長交流，有出席學校活動的家長亦能隨時重溫，「有時聽完講座都會唔記得部分內容」。

ALO亦參考教育局推出的課程架構，製作不同正向育兒資訊，例如訪問政商學界專家分享育兒理念，又會分享飲食知識或運動教學，以至是假日好去處等。曾祥稱，坊間有海量類似資訊，家長容易迷失，平台內容則以短片或精簡文字為主，期望家長「以少為精」，每日花5分鐘學習，既可從中掌握育兒竅門，各種生活資訊也可化成與兒女的話題，甚至可一同看短片做運動，增進感情。

何佩芳亦稱，理解現代家長有不同難處，但相信家校目標均一致，希望教好學生，冀平台能為家長指點迷津。她舉例稱，小朋友天性好動，與他們的生理發展有關，家長若掌握相關知識便更易體諒，希望家長多尊重甚至鼓勵子女有自己想法，勿輕易當成「曳、唔聽話」。

下周五正式啟動 歡迎幼園小學訂閱

ALO今年初推出先導計劃，下周五（14日）正式啟動。曾祥稱，未來會繼續汲取家長意見，不斷更新內容，期望加推更多活動資訊，亦歡迎更多幼稚園及小學訂閱服務。他無透露開發成本，僅形容平台能協助家長培養子女，「（付出）真係物有所值」。







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