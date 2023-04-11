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【晴報專訊】流感與新冠傳播同增，有家庭醫生指，兒童特敏福藥水供應緊張，需自行「溝藥」；有私院亦缺特敏福藥水。香港醫院藥劑師學會建議政府採購非原廠藥應急。有兒科專家提醒，特敏福可致抽筋、神經錯亂等副作用，並非所有兒童需用藥。衞生署則指本港有足夠藥物及流感針存量。

西醫公會會長梁漢輝指，因４月非傳統流感高峰，不少診所未訂針或致短缺。（資料圖片）

隨着流感陽性率升至9.89%，衞生署上周四(6日)宣布本港踏入流感季節。家庭醫生林永和指，含「奧司他韋」的兒童特敏福藥水短缺，藥廠最快要6月才能補貨，需自行將成人特敏福膠囊粉劑溶於糖水予兒童患者使用。家庭醫生關嘉美亦指，近日每10名求診兒童有1、2人高燒，疑中流感，「若趨勢再升，恐成人特敏福也不夠。」

此外，流感針亦缺。關指，去年12月數百針存貨已用完，近期無法訂針。林指已為病人打了2,400針，近日難以補貨，「再訂已是下一季疫苗，幸衞生署與三大藥廠協調，今起料有數萬針可供應巿場。」本報向私院查詢針藥存量，養和及港怡指有兒童特敏福和流感針；荃灣港安醫院指特敏福藥水缺貨，但有成人、兒童特敏福藥丸及流感針。

藥廠有6月後到期流感針存貨

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，成人特敏福保存期達7至10年，但兒童藥水保存期僅2年，不少診所存貨已過期，且全球流感患者增令需求上升，致供應不足，促政府採購非原廠藥水備用。

港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華指，公院兒童特敏福用量未增，亦提醒特敏福可致兒童及青少年神經系統及腸胃副作用，如抽筋、嘔吐、神經錯亂等，建議只向長期病患、同染新冠及流感等高危者處方，醫生也要清楚解釋副作用。

衞生署重申，現有1,100萬劑抗病毒藥儲備，9成為「奧司他韋」。而流感針供應商也確認有足夠存貨予私家醫生訂購，相關針劑在6月或以後到期。醫管局指針藥充足。







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