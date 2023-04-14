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【晴報專訊】長者面對子女移民時，除了內心百感交集，生活亦迎來各種轉變。有機構調查發現，近8成「留港長者」的社交孤立情況屬高風險，近7成人更有抑鬱傾向，但親子關係愈好，長者在子女移民後會有較少孤獨感。

有調查發現，若離港子女是長者的最主要照顧者，其抑鬱情況會較差。

機構建議及早為相關家庭提供心理輔導等，並制定「留港長者自我照顧5式」，盼透過簡單口訣，助長者做好準備以應對子女移民。

香港基督教服務處於去年11月至今年2月，以問卷訪問203位50歲或以上非院舍長者，當中近4成長者有子女在2020年或以後移民，屬「留港長者」，相對沒有子女移民的長者，這班「留港長者」在社交情況及情緒健康均出現顯著惡化。

逾4成人記憶變差常失眠

服務處企業拓展及研究部研究及倡導幹事陳志慧指，近8成「留港長者」的社交孤立情況屬高風險，分別近7成人更指因子女移民而感孤單，及有抑鬱傾向；若子女離港前是長者的最主要照顧者、長者沒有練習正向思維等，其抑鬱情況會較差。另有42.5%「留港長者」在子女移民後記憶變差，41.1%常失眠，分別39.7%和38.4%人的日常開支受影響，以及減少逛街、到茶樓等。

陳志慧指親子關係好，長者在子女移民後有較少孤獨感及較高幸福感。

親子關係好 減孤獨增幸福

陳稱，近7成「留港長者」指與子女關係好或很好，而分析發現，當親子關係愈好，長者在子女移民後會有較少孤獨感及較高的幸福感，情況或因子女在移民前後與長者有較佳溝通及適應準備有關。

83歲李婆婆的同住女兒移民新加坡後，母女定時視像通話。

83歲李婆婆育有6名子女，過往與排第3的女兒同住，但女兒去年移民新加坡後，她便要獨居，幸女兒在移民前已教她使用視像通話，現能定時視像見面，即使對女兒移民感不捨及失去依靠，也不會過於傷感和孤獨，她籲其他「留港長者」多參與社區活動識朋友，開展新生活。

服務處建議社會及早為子女有意移民的家庭提供心理輔導、資訊科技支援及培訓，且將於8月推出「社區好幫手—支援留港長者服務計劃」提供熱線和義工配對服務，並制定「留港長者自我照顧5式」，盼透過簡單口訣，助長者應對子女移民。











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