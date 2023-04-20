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【晴報專訊】新冠及流感夾擊，病人流量急增，致迫爆公院急症室，東區醫院有發燒女病人「等到死」，殘廁昏迷近4小時始被發現。醫管局昨晚急公布5大補救措施，包括即日起加密至每小時巡視急症室廁所、殘廁加裝感應系統等，並在今年第3季起試行病人定位系統，及時掌握病人情況。

醫管局表示，急症室病人治療後，風險較高者會盡量放近醫護人員。

醫衞局局長盧寵茂昨指，明白急症室輪候時間長不理想，惟問題涉人手短缺，但強調現時新冠升溫是「春夏之間的小波幅」，醫療系統絕對有能力可以應付。

東區醫院周日（16日）晚有發燒女病人，在急症室等候逾13小時，最終在無障礙洗手間昏迷搶救不治，引起全城嘩然。醫管局昨晚急變招，推出5大新對策，即日起急症室人員會加強巡視病人等候區，若發現病人異常會提前安排治療；病人治療後，風險較高者會盡量放近醫護人員等候，以便監察病情變化；而職員會每小時巡視急症室廁所，包括殘廁。

醫管局已在部分醫院急症室的無障礙洗手間試行安裝感應系統，加強保障病人安全。（政府新聞處）

同時，局方會運用新科技加強監察，部分急症室的無障礙洗手間正試行安裝感應系統，若有人在廁所倒地或靜止一段時間，系統會發警報知會醫護巡視；局方亦計劃今年第3季起，在部分醫院急症室引入病人定位系統，若病人同意，登記後會獲發1個定位器，以便醫護追蹤他們在急症室的位置，日後新落成醫院的急症室亦會裝設有關系統。

急症室求診 一周內日均6151人次

昨本港錄234人確診新冠，1人死亡；港大即時病毒有效繁殖率達1.7154，即每名患者可感染近2人。政府專家顧問劉宇隆透露，公院近日日均約200新冠患者求醫，本月14日至18日有近700人入院。

醫管局數據指，4月11日至17日一周，急症室日均有6,151人次求診，急症醫院內科病床住用率達108%，較上周多0.7個百分點；而截至昨午5時，東區急症室輪候時間仍超過6小時，北區、仁濟醫院也要等逾5小時。

新冠升溫是「春夏之間小波幅」

盧寵茂指，明白急症室輪候時間長不理想，惟問題涉及醫護人手不足，及呼吸道感染高峰期影響，促非緊急病人盡量到普通門診、私家診所等。他承認，污水監察及公私營門診新冠陽性率等數據上升，形容是「一個春夏之間的小波幅」，但估計絕對有能力可應付。

對會否重現第5波，盧指，若病毒無特別變異，縱在冬季爆發嚴重性也不會危害很多市民健康，但強調高危群組仍需要打加強針。







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