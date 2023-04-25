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【晴報專訊】立法會大灣區訪問團昨完成3日半考察，議員昨晨到廣州參觀瀝滘淨水廠，亦與廣東省領導會面。

率團的特首李家超總結行程時稱，議員先後考察16個地方及項目，強調今次訪問只是起點，未來一定會去齊各個大灣區城市，又表明要「追時間、追結果、追前列」，推進香港和大灣區發展。

李家超與廣州市市長郭永航（左）飲早茶（李家超fb）

訪問團行程昨到最後一天，李家超早上與廣州市市長郭永航「飲早茶」後，再與議員一同參觀廣州市的瀝滘淨水廠。議員田北辰稱，該廠是「地埋式淨水廠」，所有程序在地底進行，出水口則興建瀑布和魚塘，可養魚、養錦鯉，形容「好靚、好似濕地公園」。

李家超與議員一同參觀廣州瀝滘淨水廠

另一議員顏汶羽指，現時香港亦陸續將污水處理廠搬至岩洞或善用上蓋興建公園，建議參考廣州的經驗，將污水處理廠向地下發展，釋放更多珍貴土地資源。

環境及生態局局長謝展寰表示，新的污水池已準備仿效有關做法，舊有處理廠亦已有計劃翻新。

敢於創新 建設世界前列城市

訪問團中午與廣州市領導午宴，再轉到珠島賓館，與廣東省委書記黃坤明會面約1小時，昨午乘高鐵返港。李家超總結行程時表示，過去數天先後到訪深圳、東莞、佛山和廣州，期間參觀16個地方及項目，涵蓋創科、文化、藝術及青年發展，感謝內地領導安排，滿意今次考察成果。他強調今次考察只是起點，自己未來一定會去齊各個灣區城市，相信官員和議員同樣會繼續內訪。

李續提到，立法會「亂局」已過，以往有很多想做的事都做不到，如今要敢於創新，「追時間、追結果、追前列」，建設香港成為屹立世界的前列城市。

立法會主席梁君彥稱，今次訪問是行政立法「前所未有地齊心做一件事」，讓內地城市看到雙方團結，相信議員會繼續打併，貢獻香港、灣區和國家。







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