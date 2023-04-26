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【晴報專訊】今屆區議會任期將於年底屆滿，外界關注來屆區議會地位及組成方式。特首李家超昨表示地區行政檢討已進入尾聲，並稱區議會值得保留，來屆會保留一定選舉成分，但組成有多種方式，強調要將區議會去政治化及撥亂反正。

特首指區議會作為地區行政和諮詢的重要部分，是值得保留。（資料圖片）

有學者認為，政府不應以社會運動後的區議會情況，抹殺過去數十年區議會的組成方式。

李家超表示，民政及青年事務局和政制及內地事務局進行地方行政檢討已進入尾聲，檢討內容有兩個主要部分，包括審視區議會的職能和組成，使其「去政治化」，及強化地區的治理架構。他強調檢討需堅持國家安全放在首位、全面落實「愛國者治港」及充分體現行政主導3大原則。

李家超指必須撥亂反正，從制度上防止顛倒黑白的亂象再在區議會發生。

去政治化 國家安全放首位

李批評現屆區議會自2020年起，有大量區議員作出違反區議會職能的行為，如反對《香港國安法》、肆意干擾和阻止政府施政等，又蓄意分化社會、惡意推倒過往正常的地區民生建設，是損害市民福祉，破壞香港利益；加上大量議員拒絕宣誓、以各種藉口辭職或被取消資格，令原有470多名議員只剩下三分之一，即146名，形容情況不能接受，必須撥亂反正，從制度上防止顛倒黑白的亂象再在區議會發生。

他續說，區議會作為地區行政和諮詢的重要部分是值得保留，未來會保留一定選舉成分，但日後產生議席將有多種方式，讓愛國愛港、有志服務地區人士可透過多種渠道參與區議會工作。

議席數目 料與現屆相若

他說，議席數目料與現屆相若，酬金及津貼方面，會考慮維持不變，以支持區議員履行區議會的工作。至於具體方案內容，民政及青年事務局局長麥美娟昨稱仍在最後審議階段，有消息會盡快公布。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強相信，區議會改革的思路會延續「完善選舉制度」的大方向，但過去建制派或政府也未曾否定過區議會直選議席持續增加的趨勢，認為政府不應以2019年後「非常時期」的情況，抹殺區議會過去數十年的組成方式。

他又指，若引入間選或委任議員，將削弱對區內居民的服務，他解釋，「因以往選舉和政黨競爭，令他們（區議員）的服務更貼心，而間選或委任議員的連任壓力較少，或令他們服務市民的動力下降。」

建制派指直選非靈丹妙藥 泛民憂礙反映民意

全國港澳研究會顧問劉兆佳預料，日後區議會直選議席會少於一半，會有委任和間選議席，他認為中央肯定有積極參與今次檢討改革，指參選人應通過資格審查，以防有人利用區議會阻礙政府施政或危害國家安全。立法會政制事務委員會主席周浩鼎認為，區議會應重返諮詢架構角色，落實良政善治及全面由愛國者治港，又稱一人一票直選不是解決所有問題的靈丹妙藥，望政府盡快提交細節到立法會。

未來區議會直選議席料少於一半（資料圖片）

民主黨主席羅健熙稱，對來屆區議會直選議席或減少感可惜，認為若重回委任及間選制度，情況並不理想，恐令市民表達意見空間減少。黃大仙區議員譚香文認為區議會民主成分下降，未必能反映多元民意，擔心區議會變得「清一色」，會待政府公布方案後再決定是否參選。







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