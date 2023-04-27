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【晴報專訊】香港澳門米芝蓮指南2023昨出爐，今年共95間餐廳獲米芝蓮星級，當中包括78間本港食肆；其中有15間新上榜或「升呢」，香港佔13間。惟新上榜的一星中菜館「疊囍居」甫獲獎即傳結業，為米芝蓮推出香港指南以來首次，昨其灣仔現址人去樓空，招牌亦倒下，網址和fb專頁關閉，有員工稱前晚已被知會結業，並欠薪多達5個月，勞工處證實接獲求助。

疊囍居昨無營業，人去樓空。

有業界坦言，中菜館人手需求較同規模食肆多30%，疫後人手不足，加上業主醞釀加租，或令部分食肆索性結業，米芝蓮光環也未能加持。

首獲米芝蓮一星殊榮的粵菜館「疊囍居」開業2年，8個月前由皇悅酒店遷至灣仔駱克道三湘大廈，據聞由國福樓班底開辦，開業不久即成「名人飯堂」。老闆兼經理曾於多間頂級粵菜館工作，其燈影煎堆及海鮮蟹酥等，為人稱道。

疊囍居未有派人出席米芝蓮指南頒獎禮

員工被拖糧 勞工處接獲求助

惟昨甫宣布「摘星」即傳來結業消息，而昨在澳門舉行的米芝蓮頒獎禮上，疊囍居亦無代表上台領獎。記者昨致電餐廳無人接聽，網址和fb專頁亦已關閉。記者傍晚到訪時，餐廳亦人去樓空。有員工斥負責人沒正式交代結業，不顧而去，驚動警方到場調停。有員工透露，酒樓只剩20多名員工，且已被拖欠多達5個月糧，高層曾指盼共度時艱，惟前日卻突於員工群組中宣布結業，且沒交代出糧安排。勞工處證實接獲部分員工求助。積金局亦高度重視疊囍居結業及拖欠強積金供款情況，已追討僱主跟進。

米芝蓮光環多年令食肆其門如市，但亦有因此被加租，但疊囍居未獲「死亡之吻」已結業。曾獲米芝蓮的鏞記酒家，其董事總經理甘琨禮指中菜館用人手多2至3成，疫後缺人，加上業主醞釀加租，部分食肆或撒手不幹。香港餐飲聯業協會會長黃家和也聽聞有食肆新約加租15%，高價餐廳生意難做。

疫後缺人兼加租 有食肆難做索性結業

今年95間港澳食肆「摘星」，當中67間一星、18間二星及10間三星，新上榜共15間。三星唯一新上榜的Ta Vie（旅），由日本主廚佐藤秀明主理，以實驗方法配對食物，用日本一流食材製創意菜式，如炭燒赤鯥配米餅及青海苔醬等；新打入二星有3間，包括連同前身「欣圖軒」已連續14年蟬聯星級的粵菜館「麗晶軒」；一星有11間新血，包括僅開半年、主打新派意式海鮮的意大利餐廳「Noi」。

Noi主廚Luigi Trianio指餐廳疫下開業，客量少加上經營成本漲，經營困難，亦長期缺人，幸開源節流後度難關；又說烹調訣竅是呈現食材本身鮮味及特色，不過度調味，其中自家製吉他麵配新鮮海膽最受歡迎。有「廚魔」之稱的梁經倫兩店上榜，包括二星「廚魔」，及首獲一星、與前「名人坊」主廚鄭錦富合辦的「廚魔名人坊」。他指獲一星特別開心，因行內不少人覺得「一個廚房不能藏兩位大廚」，兩人以互相學習心態把傳統及創意結合演繹粵菜；米芝蓮特別提到其黑松露墨魚膠釀入豬大腸的「魔幻脆皮大腸」。他指疫後不少廚師離開，惟相信加租乃個別情況，指「米芝蓮本書仔仲有力」，對生意有幫助。







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