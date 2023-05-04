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【晴報專訊】本港各行各業現「人才荒」，維持治安的香港警隊亦出現招聘困難。警務處宣布，明起放寬3項入職要求，包括與其他紀律部隊睇齊，取消身高和體重限制；並容許測試視力時佩戴眼鏡；以及會考或文憑試中英文科不合格人士可投考，惟增設「警員中/英文筆試」，各設50至60條選擇題，通過等同獲文憑試中英文科2級成績。

有議員認為警隊應調整培訓以保證警員質素；惟警隊員佐級協會認為，體能學歷與工作能力和處事方法不應掛鈎，且準警員要入學堂接受嚴苛訓練，不認同放寬影響警隊質素。

警方指增設筆試，是為投考者「提供另外一個符合語文能力要求的途徑」。

現時投考警隊需符合一連串體格、視力和成績要求，但警方昨公布，明起將調整3項入職要求，日後投考警員、見習督察及輔警警員的人士，不需再符合最低身高和體重要求；進行視力測試時亦可佩戴眼鏡或隱形眼鏡；另亦增設「警員中英文筆試」，通過者即視為符合語文能力要求。該筆試分中文運用和英文運用2試卷，各設50至60條選擇題，內容包括閱讀理解、語文運用及錯別字等，投考者需於1小時內完成試卷，如答對一半或以上，即等同獲文憑試中英文科第2級成績，且「永久有效」。

議員：應調整培訓工作 保質素

警方指，此舉是為投考者「提供另外一個符合語文能力要求的途徑」，警方下月18日舉行的第6次警察招募體驗日，屆時將提供新設筆試該投考者即場考核。現時若完成毅進課程資歷，亦等於中文和英文科2級程度，惟該課程9月起停辦。

警察隊員佐級協會主席林志偉認為，警隊近期招募數字上升，惟欠缺人手仍多，管理層已用所有方法招聘，包括到大灣區招募本港畢業生、部分輔警轉正職警察等，惟仍有迫切性調整入職要求，相信日後投考人數將增。他指，體能學歷與工作能力和處事方法不應掛鈎，故不同意新入職警員質素會下降，因須進入學堂接受嚴苛訓練，如體能、思維、法例，並要接受考核，達到水平才能畢業。

但立法會保安事務委員會主席陳克勤指，警隊放寬入職要求後，在相關培訓工作要作一些調整，包括要求部分人員加強某方面水平，確保所有畢業學員都能達一定水平。

警員語文能力 各界認為非最重要

今次另一爭議點為入職的語文成績再放寬。大律師陸偉雄認為，警隊要求的質素未必在語文，即使入職時水平不足，仍可於學堂課程上補足，亦可要求他們參與日常相關課程，重點是放寬條件後，可有更多人才選擇，如即使中文水平不達標，但其他語文出眾的人才。毅知顧問公司董事總經理周綺萍指文憑試成績屬綜合性評分，未必針對特定職業的需要，認為只要警方的考核水平足夠高，確定其水平足夠應付日常工作。監警會副主席陳振英則指，近年騙案急升，認為警員在智能和科技應用方面更重要。另有報道指，其他紀律部隊也有意放寬入職要求。











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