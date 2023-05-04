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【晴報專訊】為推動減廢，港府計劃分兩階段禁止銷售和供應塑膠即棄餐具和產品，最快今年第4季開始實施首階段措施，禁止銷售發泡膠餐具等。零售管理協會昨提交意見書，認為推行時間過急，指零售商只剩少於2季準備，並關注部分即棄產品沒替代品。

就政府擬第4季禁售即棄膠餐具等，零售業界呼籲立法會考慮業界處境，創造三贏局面。（資料圖片）

有環團指，政府早在2年前進行公眾諮詢，認為業界若有及早準備便不會「揗晒雞」，倡業界參考各地同業如何應對規管。

零售管理協會提交意見書，認為當局將《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》最早推行日由2025年提早至今年第4季是過急，如今已是第2季，意味零售商只剩少於2個季度準備，對物流、處理貨存亦是挑戰，認為業界至少需3季過渡。

質疑部分即棄產品無替代

協會又提到，部分即棄產品沒替代品，如塑膠牙線棒等；醫學手套亦不適合替代製作食物時所用的塑膠即棄手套；市民買壽司等食物，亦需觀察食物狀況，故容器要用透明膠蓋。雖然部分紙製容器可盛載熱食，但有些含塑膠成分，同樣受規管。呼籲立法會考慮業界處境，創造零售商、消費者和社會三贏局面。

劉祉鋒（資料圖片）

綠惜地球總幹事劉祉鋒指，政府早在2021年進行有關管制即棄膠餐具的公眾諮詢，形容「畀咗signal」，若業畀及早準備及尋找代替品，不至於會殺個措手不及「揗晒雞」。他續說，歐盟在2021年7月已管制10種即棄膠產品，內地及台灣亦有就發泡膠及膠袋作規管，建議業界參考各地如何應對管制。

環團倡業界參考各地應對

綠色和平項目主任譚穎琳說，是次規管可說是香港歷年最大型的禁即棄膠項目，事實上香港的步伐已較國際慢很多，不同意規管操之過急，反而是刻不容緩，建議業界向東南亞等地同業了解有何替代品，又強調要留意禁止即棄膠會否令其他類型的即棄產品使用率增加。







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