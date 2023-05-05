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【晴報專訊】本港住宅市場的物管收入，去年推算達551億元，佔本地生產總值2%，足見市場之大。消委會研究發現，本港住宅管理費每月平均達1,108元，佔家庭收入的7.4%；逾6成大廈最近一次管理費加幅逾5%，當中有逾3成增幅更達1成或以上，遠高於受訪業主可接受水平。而消委會過去11年接獲近700宗關於物管的投訴，近半亦涉價格爭議。主席陳錦榮稱，若業主積極參與大廈管理將有助降低管理費加幅。

消委會2020年11月至2021年7月進行市場調查，訪問1,103名業主，發現受訪者每月管理費介乎200元至3,700元，平均每月1,108元或每呎2.7元，平均佔家庭收入7.4%。

以最近一次實際加幅計，有66%業主組織稱管理費加幅達5%以上，當中有32%的加幅達10%或更多；但有最多45%業主認為，可接受的加幅為少於5%，反映加幅往往大過業主可接受水平。

支出平均佔家庭收入7.4%

消委會又指，在2012至2022年間，接獲694宗有關物管的投訴，其中342宗涉及價格或收費爭議。總幹事黃鳳嫺稱，有住宅的管理費本來包上網費，但到合約完結，業主要自行負責上網費後，管理費卻無相應扣減；亦有投訴個案是物管公司不願披露收費細節；另有約300宗涉及服務質素，如保安員「成日不見人」、或堆積垃圾無人處理等。

消委會指若業主普遍關心大廈情況，物管公司自然要發放更多資料，料間接影響管理費。

港人工作繁忙，有逾6成受訪業主稱從不或甚少出席業主大會，逾97%稱不願加入業主組織。但消委會研究顯示，若業主積極參與大廈管理，管理費加幅會較低，其中積極參與的平均加幅為9.5%，不積極參與的則為11.3%。主席陳錦榮解釋，若業主普遍關心大廈情況，物管公司自然要發放更多資料，料對管理費有間接影響，建議有關當局或物管公司可派發資料包，並定期辦活動，提升業主關注。

業主積極參與管理 可遏加幅

淘大花園業主委員會主席葉興國稱，若業主參與度高，物管公司「亂嚟」機會較少，交代帳目或會更清晰，但認為與管理費無絕對關係。他又坦言，除非屋苑管理不善，否則業主參與意願較低。消委會建議，可探討舉行綫上業主大會的可行性，方便業主參與，另可推嘉許計劃以至可檢討委員獲津貼的數額，以表揚其貢獻。

物監局指物管服務涉不同專業範疇，不應單憑管理費高低來選擇物管公司。香港物業管理公法團決定，小業主若多關注，便可減少爭議。

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