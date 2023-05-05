加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】再有小學跌入「殺校網」。有69年歷史位於堅尼地城的聖嘉祿學校，因收生人數不足16人的開班線，未能在新學年開辦小一。

校長表示，自行收生加上派位共有15名學生，僅差1人就可開班，原以為通關後有插班生，曾多次向教育局上訴爭取開班不果，感失望無奈，強調會堅持運作，冀2024至25學年可重開小一。

聖嘉祿學校強調會堅持運作，冀2024至25學年可重開小一。

繼中華基督教會長洲堂錦江小學及黃大仙獻主會溥仁小學獲教育局發出「零班信」，今年9月新學年不獲批准開辦小一後，上周五有子女獲派中西區聖嘉祿學校小一學位的家長，亦接獲教育局通知，因該校未獲准開辦小一，故需重新選校，令該校成為第3間「被殺」的資助小學。

部分教師退休或移民 可抵超額人手

聖嘉祿學校校長李永佳指，自行收生及統一派位合共收到15名小一生，只差1人就可成功開班，因疫情少了學生來港求學，但通關後各級都有插班生，學校曾3度向教育局提出上訴爭取開班，惟不成功，感失望及無奈。

校長李永佳

他指，局方曾向學校提出「殺校」或與他校合併，但校方認為學校歷史悠久，且深受區內家長歡迎，希望堅持運作下去，冀2024至25學年可復辦小一。李校長坦言，局方只按機制行事，但強調不會亦不希望殺校。他又稱，未能開小一班必定影響教師數目，但部分教師將退休或移民，相信流失可抵銷超額人手。

家長感突然 要求局方解釋

該校由法國巴黎外方傳教會神父戴天恩於1954年創立，初時在吉直街，1960年蒲飛路興建聖母玫瑰堂時將學校遷至現址。有家長對不獲開辦小一感突然，認為對獲派明年到該校讀小一的學生不公平，指當局「說不開就不開」，要求局方向家長解釋；亦有子女讀小四的家長擔心，小朋友是否能在該校完成小六畢業。校方周日（7日）將舉行座談會向家長交代。











etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多