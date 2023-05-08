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【晴報專訊】不停車繳費服務「易通行」昨清晨5時起，首在青沙管制區實施，駕駛者可直接駛過青沙管制區收費廣場，毋須在收費亭停車或排隊付款，而今將迎首個上班和上學日。運輸署表示，截至昨午5時半，共有25,375架次車輛通過青沙管制區，當中4,084輛未偵測到有車輛貼，佔整體約16%。惟的士業界稱，有2成司機「易通行」系統未正常運作，擔心今早情況混亂。

「易通行」昨日清晨起於青沙管制區實施

運輸署署長羅淑佩昨清晨到場視察時指，截至早上10時，未能偵測到約17%車輛的車輛貼，但比例與現時本港約85%車輛有「易通行」車貼相若，屬預期之內。她又留意到早上有重型車輛駛進巴士專用線而要倒車，亦有小量司機不習慣新措施，在已被黑布包着的收費亭慢駛以至停車，需由職員提醒不用停車。而昨亦見有司機「入錯線」，羅稱會增設指示牌，相信駕駛者實地行駛後很快適應。

實施首日 約1成半車輛未偵測到

羅淑佩強調，駕駛者在過隧道後約2分鐘，就會收到已過隧道及是否收取了費用的通知，即使司機未綁定「易通行」戶口也不需擔心，只要綁定戶口後選擇自動繳費，新舊隧道費都能一併繳交；如未有車輛貼，系統偵測到車牌後會通知車主補交隧道費，重申未有按時繳交者會被收取附加費甚至被檢控。

立法會議員江玉歡昨駕車試用新系統後稱，車輛不用停車繳款後交通順暢不少，現場也有不少隧道職員維持秩序，而過隧道後「易通行」手機程式已立即收到收費提示，期待8月起「易通行」在各隧道落實後能改善塞車情況。

不過，汽車交通運輸業總工會的士業分會主任杜燊棠引述業界消息稱，約有2成司機的「易通行」系統未能正常運作，擔心今早情況更混亂；他估計，與當局未告知如何準確展示車輛貼有關，司機不知怎樣展示車輛貼才能讓系統偵測得到，冀運輸署能發指引。香港汽車會會長李耀培則反映，有個別駕駛者稱對每次通過後收到多封電郵感麻煩，會向署方反映希望簡化，又期望能上調收費亭一帶車速限制，相信如車輛不需減速，行車會更安全。







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