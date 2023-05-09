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【晴報專訊】地球暖化，酷熱加劇。由2018年至去年，本港每年有約20多宗涉及中暑的工傷個案。勞工處下周一（15日）起將實施《預防工作時中暑指引》，就天文台公布的「香港暑熱指數」水平，發布黃、紅、黑3級工作暑熱警告，建議紮鐵、棚架工人等「極重勞動」工種，在指數達32或以上的紅色警告時，就應暫停工作。

（資料圖片）

惟《指引》非強制性，工會擔心不具法律效力，僱主未必遵守，亦難保僱主會否藉此扣減僱員停工期間的人工，或要求補回工時。勞工處強調，如僱員遇中暑意外，當局可參考指引，運用職安健法例作檢控，並會加強巡查。

新設的「工作暑熱警告」，會透過政府和天文台手機程式、新聞公報等發布。

新設的「工作暑熱警告」，讓僱主了解當時熱壓力水平，按員工勞動工作量制定休息時間，如紮鐵工屬「極重勞動」工作，在紅色警告下應暫停工作。若黑色警告生效，搬運工人、釘板工人等均要停工；惟保安員、交通指揮員等「輕勞動」工種，只需每小時休息30分鐘。警告生效後將每隔1小時更新一次。

遇中暑意外 當局指可作檢控參考

指引亦列明，僱員休息時間可因應工作環境不同情況作調整，如設遮蔭設施、加強空氣流動或散熱設備，休息時間便可減15分鐘；但如工作環境通風不足、僱員需穿保護衣等，休息時間就應增15分鐘。

天文台高級科學主任（預報業務）楊漢賢稱，暑熱指數是將環境溫度、濕度、空氣流動及太陽熱輻射水平等數據納入計算，自2014年推出以來，每年約52日達「黃色」水平，「紅色」僅單位數，「黑色」更絕無僅有。勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩然指，指引雖無法律效力，但如員工因中暑出意外，當局仍可運用職安健法例進行檢控，屆時指引將可作執法參考。大律師陸偉雄指，日後僱主再不能以「不知道」作為無安排僱員休息致意外發生的辯解理由，令當局更易檢控。

馮稱，勞資雙方應協商制定警告生效時的工作安排，特別要避免僱員在烈日當空下進行易中暑的工作；又謂今年暑期將續加強巡查，不希望工友中暑後才追究責任。惟過去2年，處方的職安巡查隊曾進行約2.6萬次巡查，共發逾百封警告信及2封促改善通知書，惟僅曾作2次檢控。

憂被要求補回休息時間 或扣人工

勞聯立法會議員林振昇指新指引比以往清晰，惟非強制性，難約束僱主遵守，且當局難判斷僱主用何種措施來減少員工休息時間，「放兩把風扇，但工人不覺得涼，是否也能縮短休息時間？」他促處方要多作巡查，特別是偏遠地區工地，並應在指引實施1年後檢討。綠色和平項目主任伍漢林亦質疑，停工準則上設「對冲機制」，變相令「停工」形同虛設。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，以往即使工友中暑入深切治療，僱主僅當病假處理；高溫下猝死個案，大部分亦以死於「自身疾病」作結，家屬難獲賠償，但料指引施行時仍有困難，若效果不理想應向立法方向考慮。港九勞工社團聯會副主席譚金蓮則憂慮，新指引下難保僱主會否扣減休息僱員的人工，或要求將休息時間補回。

警告長時間持續 餐飲業憂致人手不足

新指引除適用於戶外工作僱員，亦涵蓋沒安裝冷氣系統的室內場所、或在熱源或發熱設備附近工作的人士；而今年亦將較高中暑風險行業類別增至12個，新增洗熨業和餐飲服務業。

香港餐飲聯業協會會長黃家和質疑當局如何監察，擔心如警告持續較長時間，或致人手不足，認為休息安排應彈性，最重要勞資雙方有默契。香港飲食業職工會聯合會總幹事李卓燊認為僱主可改善廚房通風，如配置風扇、清涼劑等，讓員工即使繁忙時間也能暫紓緩再休息，但強調若員工出事，最後都是僱主負責。

香港洗衣服務業聯會副主席林家賢稱業界已改善通風，如抽入鮮風、裝冷氣等，若室內太熱也會讓員工休息。清潔商利興環境服務負責人甄韋喬指外判合約一般設指定工時，如配合指引或令工作量不達標，會檢視流程，令員工「交到功課」之餘亦有足夠休息。







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