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【晴報專訊】現屆政府重視行政立法關係，特首李家超提議舉行「行政長官互動交流答問會」，容許議員向特首提問或純表達意見，特首亦可主動諮詢議員，首場交流答問會下周四舉行，以二十大及兩會精神為主題。

立法會主席梁君彥同意安排，有議員期望「加時」增提問機會，亦有人呼籲特首直問直答，勿「兜圈」。

李家超指互動交流答問會集現有答問會、議案辯論及《施政報告》諮詢的優點。

李家超去年上任後已安排定期舉行立法會前廳交流會，昨日再建議舉行新的互動交流答問會，他形容是集現有答問會、議案辯論及《施政報告》諮詢3個環節的優點，讓議員和特首可團結處理重大議題，從宏觀和大局觀角度，通過互動交流，建立共識。

以往答問會不時有議員因發表意見，被主席催促提問，李家超稱，日後議員可在互動答問會提問，亦可只表達意見或兩者兼備，特首答問之外，亦可諮詢議員意見以納入施政考慮，認為雙向溝通比單向提問和回答更為有效。他續提到，首次會議主題定為二十大及兩會精神，若個別議員提出其他問題，他亦會回答。

集3大環節優點

梁君彥表示同意有關建議，會按《議事規則》制定相關安排，相信議員會做好民意代言人，向政府出謀獻策。本身是內會主席的民建聯主席李慧琼形容是將特首答問大會「升級」，料會擴大涵蓋範圍及討論內容，她提到目前議員人數增加，各人不易有機會提問，建議加時30分鐘至約2小時。

倡加密至每月一次

選委界議員江玉歡稱，以往不時出現議員問1分鐘，特首答15分鐘的情況，惟不少回應內容只是背景資料，未必要在會上談及，希望特首未來更斬釘截鐵地答問題及交代解決方法，不要「兜圈」，又建議交流答問會可加密至每月一次。社福界議員狄志遠亦指，不希望有特首或議員長時間發言，認為保持3分鐘連問連答形式較可取，又認為不應限制議員提問的空間及內容。





江玉歡冀特首斬釘截鐵地答問題，及交代解決方法。（電視截圖）







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