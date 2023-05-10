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【晴報專訊】隨著人口老化，政府推算2040年本港3成以上人口將為65歲或以上長者，吞嚥困難患者或進一步增加。

香港社會服務聯會與中大研究中心及港大吞嚥研究所合作，制定全港首份統一、清晰及本地化《照護食標準指引》，將食物及飲品狀態分9個等級，並有相應照護食標籤，又詳列食物狀態測試方法和62款食材烹飪要訣，助吞嚥困難者辨別合適食物，和有尊嚴地重拾進食樂趣。

社聯期望政府未來會採納使用《照護食標準指引》

社聯共創-點子匯經理張展興指，照護食是專為有吞嚥困難人士而設的飲食，經各種烹調及處理方法調整形態、軟硬度和稀稠度，但仍色香味俱全，適合吞嚥困難患者、牙齒有問題者等。惟有調查發現，67%照顧者欠製作技巧，香港過去亦無統一的照護食標準，令消費者選購時難分辨產品是否適合。

本地食材烹飪要訣 供應商可跟從

他稱，《照護食標準指引》以「國際吞嚥障礙飲食標準」（IDDSI）為基礎，配合科學化數據及本地詞彙描述制定，除了將食物及飲品狀態分9個等級，亦有相應照護食標籤，提供該級別食物適用者的咀嚼力要求、食物狀態描述等，助照顧者了解所買或烹調的食物是否適合患者。另提供大眾測試食物狀態的方法，如用餐叉按壓時，食物會輕易被分開和碾碎，即屬指引中第5級細碎及濕軟；又詳列45種本地常見食材及17款照護食菜式，如芝麻湯圓等烹飪要訣，助照顧者和供應商可輕鬆跟從。

指引詳列45種本地常見食材及17款照護食菜式烹飪要訣

港大教育學院吞嚥研究所所長暨副教授陳文棋稱，言語治療師過去只能在口頭上為患者提供照護食指引，但雙方理解或不同，最終患者或因誤吃過硬食物鯁喉而死亡，但有了指引後，雙方更易溝通，亦可提升病人福祉。

提高患者食欲 加快身體復原

84歲的羅先生是吞嚥困難患者，羅太指參考指引後能烹調更多款照護食，有助提高丈夫的食欲，加快身體復原。

羅太（右）盼為丈夫（左）參考指引烹調更多款照護食

社聯稱已向大部分院舍推廣有關指引，期望政府未來會採納使用。







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