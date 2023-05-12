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【晴報專訊】蝦敏感是本港最常見的食物過敏，中大醫學院透露，正研發相關疫苗，初步動物測試已證實有效，現開展人體初期研究，若成功推出，蝦敏感患者只須打3針，便不用再終身戒口。

現時蝦敏感測試，採用雙盲、安慰劑對照食物激發測試。（中大提供）

另中大與泰國合作研究，成功解構11種蝦類致敏原，包括1種新致敏原肝糖磷解酶（Pen m 14），並首次把以致敏源為本的分子測試，應用在蝦過敏診斷，有助提高斷診準確性。

中大醫學院教授黃永堅

中大醫學院羅騰祥基金兒科教授黃永堅解釋，食物過敏為免疫疾病，免疫系統誤認食物內的蛋白質為有害物質，產生免疫球蛋白（IgE）抗體，刺激釋放炎症介質，並引起過敏症狀。本港蝦敏感小學生比率為1.05%，患者吃蝦後，除會出蕁麻疹、口唇腫等，嚴重更會喘鳴、呼吸困難及休克，惟過敏通常終身維持。

疫苗動物測試有效 展人體初期研究

中大醫學院雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會兒科教授梁廷勳透露，醫學院正就蝦敏感疫苗進行研究，初步動物測試已證實疫苗有效，現開展人體初期研究，若成功推出，蝦敏感患者只須打3針，便不用再終身戒口。

中大醫學院教授梁廷勳指即使同一種蝦，港泰流行的主要蝦致敏亦有差異。

另黃指，分辨「並發過敏」及「無症狀過敏」蝦敏感患者是一大挑戰，尤其皮刺測試及血液特異性IgE檢測，僅用貝殼類海產提取物作測試，準確度低，假陽性結果比率高達8成；雙盲、安慰劑對照食物激發測試雖然是診斷蝦敏感的黃金標準，但患者要留院2日，不斷試食不同蝦含量的蝦餅，人手需求大和成本高，且或誘發嚴重過敏反應，屬高風險。

分子測試 精準分析致敏原反應

中大醫學院與泰國瑪希敦大學及三美泰吞武里醫院早前合作，在港泰共招募了85位於5年內曾至少2次在吃蝦後出現即時過敏反應的人士，再提取大虎蝦的蝦類蛋白，為他們進行血清過敏測試，成功解構11種蝦致敏原，包括新致敏原Pen m 14，且找出在港泰兩地分別最有助精準檢測蝦過敏的3種致敏原；並首次把分子測試，即以致敏原為本的血液特異性IgE檢測，應用在蝦過敏診斷，精準分析患者血清樣本對各致敏原的反應；又發現即使是同一種蝦，港泰流行的主要蝦致敏原亦存在差異，或與不同地區的飲食習慣及環境因素有關。

梁說，有些患者吃蝦後感不適，且發現血清IgE含量高，便認定自己對蝦敏感，但事實上有些人對各種蝦致敏原的反應很低，為蝦類耐受人士，僅因所吃的蝦不潔而感不適，相信成功找出多種蝦致敏原，有助僅靠抽血精準判斷患者對各致敏原的過敏程度，並對症下藥，避免過度戒口。未來會積極找出魚類致敏原和應用相關測試，助海鮮過敏患者進一步確認敏感緣由。

20歲Alvin約3歲便發現對海鮮過敏，即使是打邊爐的鴛鴦鍋中潑濺了少少相關湯水，也會喉嚨痕癢、起紅疹。其母指，家中幾乎杜絕魚以外的所有海鮮，但兒子15歲時進行血液測試，證實對蝦有過敏反應後，終可慢慢嘗試再吃貝類。







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