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【晴報專訊】內地下周一（15日）起調整出入境管理措施，恢復全國通辦內地居民赴港澳團隊旅遊簽注，赴港澳探親等簽注亦可全國通辦，毋須返回戶籍地辦理，但手續一致；口岸快捷通關亦同步恢復，允許持合資格證件的中國公民、外國人及機組人員，經邊檢快捷通道通行。

議員指今年首季內地辦理港澳台簽證人數近2,000萬（資料圖片）

有立法會議員形容，措施便利兩地往來，有助旅遊業復甦。

國家移民管理局昨發公告指，為進一步便利出入境人員往來，下周一起內地居民可向全國任何公安機關出入境管理機構提交赴港澳團隊旅遊簽注，與赴港澳探親、工作、學習、就醫等相應簽注申請，申辦手續與戶籍地一致。前往澳門高等院校就讀的內地學生，逗留簽注有效期亦由最長不超過一年，調整為與其在澳門就讀的學習期限一致。

旅業缺人 籲盡快輸入外勞

此外，口岸快捷通關會在下周一起恢復，屆時將在1月8日恢復比鄰港澳口岸邊檢快捷通關的基礎上，按照疫情前做法和標準要求，允許持合資格證件的中國公民、外國人及機組人員，經邊檢快捷通道通行。

姚柏良（資料圖片）

旅遊界立法會議員姚柏良指今年首季內地辦理港澳台簽證人數近2,000萬，料措施實施後會吸引更多內地居民來港，促進旅遊業，但強調旅遊業仍處復甦階段，人手仍短缺，在五一黃金周連「總經理都要執房」，籲政府盡快輸入外勞。

議員：應聚焦管理旅行團質素

香港旅遊業議會總幹事楊淑芬則表示，相信可吸引探親及商務旅客來港逗留更長時間，惟受制於航空公司運力，相信個人旅客量只會錄得單位數增幅，旅行團量亦未必大增。

對旅監局數據顯示，3月底至本月初逾半內地團團費為500元人民幣或以下，姚指，旅遊業仍處復甦、起步階段，且內地團佔整體旅客比例少，純粹討論團費不客觀，應聚焦管理旅行團質素，做好品質及口碑。











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