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【晴報專訊】中央器官捐贈登記名冊出現大批「不尋常」取消個案。醫衞局指，今年首5個月取消登記申請高達5,785個，當中逾半為從未登記或屬重複取消的無效申請。局方炮轟網上有少數人刻意扭曲中港正商討的恒常器官移植互助機制，意圖擾亂中央名冊的代表性。惟當局承認，有效取消登記仍有2880人，是5年前近10倍。

有組織指現有逾2,433人輪候換腎，只能靠洗腎續命。

有病人組織指，近2月鮮見有肝移植手術進行，最少2名等候換肝病人已離世。

女嬰芷希去年底成功移植來自內地心臟（資料圖片）

醫管局代表團上周六（20日）赴廣東省，與內地專家就兩地建立恒常器官移植互助機制商討細節。自去年底，女嬰芷希首次成功移植來自內地心臟後，關於兩地器官「共享」爭議不斷。有網民質疑跨境捐贈會令在中央名冊的捐贈者或「被拔喉、被消失、被自殺」；也有人擔心捐出器官將「成為商品」，有違幫助「自家香港人」想法，因而考慮取消捐贈。

少數人圖擾中央名冊代表性

醫衞局昨發長文闡釋，揭中央器官捐贈名冊近期出現「不尋常」取消登記，今年首5個月已錄5,785宗取消申請，惟當中2,905宗根本從未在名冊登記，或是重複取消的無效申請；單計2月，無效取消佔比更達74%，不排除少數人意圖擾亂中央名冊的代表性，欲增政府行政負擔，斥相關行徑極為不負責任並予以譴責。

撇除無效個案 2880人取消登記

局方謂，留意到近日網上有少數人歪曲器官捐贈「利他奉獻精神」，更宣揚應審視受惠者身份，甚至促他人取消登記，又斥網民肆意貶損跨境機制實為「蔑視兩地同胞血濃於水」。局方澄清，現正考慮設立的第2層互助分配機制，需在本地無法配對，始會啟動跨境配對，促市民不要為少數「別有用心的人」挑動，而破壞器官捐贈氛圍。

惟局方承認，撇除無效個案，今年首5月有2,880人取消登記，但同期有5,091個新登記，登記名冊仍是正增長。惟翻查資料，2018年全港僅266人取消登記，縱去年數字攀升至1,615人，今年截至5月取消的個案數目，仍是2018年及去年的近10倍及1倍。

香港器官捐贈行動組召集人周嘉歡醫生指，當局提供的數據未能反映登記者取消的原因及其年紀，令外界只能「靠估」，較難制定有效策略應變，「如是因移民，還是對跨境捐贈有顧慮，都需做更多系統研究及分析」。她指，現有逾2,433人輪候換腎，只能靠洗腎續命，有人已等待30年，而遺體捐贈逐年減少，若輪候者未能捐贈移植，輪候個案將續積壓。

去年17宗屍肝捐贈 10多年新低

香港肝臟移植協康會會長黃龍輝指，去年底起復辦街站及入校宣傳器官捐贈，反應仍正面，惟留意到去年僅17宗屍肝捐贈，數字是10多年新低，「據我所知，今年4、5月更無乜肝移植手術進行。」他指，現輪候換肝者雖僅60多人，惟不少人屬急性肝衰竭或肝癌，「根本等唔到，一般而言半數人在等待時已離世」，擔心捐贈少情況持續，病人生存機會更渺茫，近月已有2名求助者先後身故，「當中1人第3次等換肝，前後輪候了1年；另1人上月急性肝昏迷，家屬求助翌日已離世。」

宣傳器官捐贈街站及入校宣傳去年底復辦（器官捐贈在香港fb）

立法會議員陳凱欣指，雖有惡意取消個案，但政府也應審視市民顧慮所在，如退場機制可增網上表格問明原因，以掌握市民是否以此表達不滿，抑或因移民或對跨境捐贈存疑而取消。同時，新登記時也可加強承諾機制，如保證器官本地優先使用、無償捐贈等。







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