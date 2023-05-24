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【晴報專訊】跨境器官捐贈，觸發市民疑慮。醫管局代表團赴粵考察後，澄清兩地器官捐贈名冊是獨立運作，強調會先照顧本地需求，無法配對者始會互換資料。日後列作恒常機制後，也不會公開捐贈來源。局方稱，內地年均有1,100個器官因無法配對棄用，日後器官「南下」機會遠高於「北上」。

李錦滔（中）對港人退出中央名冊情況「感到痛心」，左為曾巧峰、右為陳智仁。

特首李家超昨指，捐贈名冊近期出現不尋常取消登記數字，嚴厲譴責故意破壞系統行為，已要求警方調查是否涉違法。

中港正商討跨境器官移植互助機制，醫管局代表團上周六赴廣東省國家統籌器官移植中心，了解內地大數據中心運作及移植機制。瑪麗醫院肝臟移植中心顧問醫生陳智仁指，內地每年進行約1.7萬宗移植手術，通過大數據24小時監察，確保器官屬無償自願捐贈，若有器官販賣等不法情況，會上報公安跟進。

內地年均1100器官無法配對

他指，內地捐贈及輪候程序均已電腦化，輪候病人登記後會獲短訊確認，以知悉自己大約排名，中央系統則收集捐贈者年齡、器官缺血時間、驗血等數據，甚至可計算運送時間。而兩地商討中的第二層互助機制，則會在本地無法配對後，共享捐贈者資料，「香港醫護可初步評估數據，合適者才運送，運抵後移植與否，也由前線醫護臨床判斷，不會勉強行事。」

威院內科及藥物治療學系顧問醫生李錦滔強調，互助機制恒常化後，中港的器官捐贈名冊仍是獨立運作，不存在中央系統互通資料，雙方無法自行檢視對方捐贈數據。他謂，本港捐贈器官嚴重不足，過去4年所有捐贈的腎臟均「用盡」，日後落實機制後，估計器官「南下」機會遠高於「北上」。

陳智仁補充，內地現年均有1,100個器官無法配對，涉心、肝、肺、腎等，以肝為例，配對失敗多與捐贈者身型、體質或肝功能相關。對港人能否從中受惠，陳指仍待評估器官質量，難作估算，「但多一個器官都好」。他謂，因器官移植有時限，料本港較易與大灣區、華南地區互助。

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）曾巧峰表示，因為器官捐贈原則是不問身份，故中港建立恒常機制後，也不會特別公布捐贈來源。

激起對政府或內地人不滿 或犯煽動

惟本港中央器官捐贈登記名冊在今年首5月錄2,880個有效取消，創歷年高峰。特首李家超昨轟無登記而取消者「非常可疑」，行徑是破壞整個系統，嚴厲譴責行為恥辱，已促警方調查是否涉違法。

專家指器官捐贈目的是幫助更多病人，冀市民勿受其他因素影響決定。

行政會議成員湯家驊指，若取消登記為激起對政府或內地人不滿及仇恨，雖未至於觸犯《香港國安法》，惟仍有機會干犯刑事罪行條例的煽動意圖罪，「舉證責任在控方，過去不少人會聲稱不記得，要看法官是否信納。」至於網上促勿登記，視乎是否煽動不同階層互相仇視，不可一概而論。

衞生署表示，正審視中央名冊登記及取消流程，適時優化，巿民亦可提出查閱曾否登記要求；惟近日熱綫已接獲大量查詢，會盡快增資源應付；署方也會配合執法部門的調查。

首季屍肝移植僅8宗 捐贈量令人失望

器官捐贈減少，苦了病人。李錦滔指，對港人退出中央名冊情況「感到痛心」，最近數年，年均僅40至50人捐贈屍腎，但輪候移植病人高達2,433人，情況不理想，「粗略計算病人要等足50年，不少人因等不到離世。」

陳智仁亦指，本港中央名冊登記人數減少，對捐贈量或多或少造成直接影響。單計今年首季，僅有8宗屍肝移植手術，數量「極之低」，坦言捐贈量令人失望。他指，等候換肝者不少是肝衰竭病人，因無其他替代療法，一般要在1周內完成移植，否則危及性命，「可惜由2018年至2022年，全港約70人因等不到合適肝臟而死亡；另有13人因肝癌惡化擴散，無法再進行移植手術。」







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