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【晴報專訊】廣華醫院新急症室明日（31日）啟用，新入口由窩打老道遷往碧街。院方指，新急症室佔地6,400平方米，面積較舊急症室大2.6倍，且一般病人與輪床和輪椅病人會分區等候，加上增設急症科病房，料可改善病人輪候情況。院方指交接期間，舊急症室仍會處理危急病人，直至最後一人離開為止。

廣華醫院新急症室開放首日，會安排較多醫生當值。

新急症室啟用當日早上7時半將「劃線」，其後進入舊急症室的病人，若情況允許，會轉移至新急症室救治；但危急病人仍在舊急症室搶救，直至最後1名登記病人離開。該院行政總監鄧錦成稱，新急症室增設急症科病房，「短期留院者在病房內可處理，料可減等入院時間」。另外，短時間內料與伊院就救護車重新劃界有首階段共識，相信連同啟德新急症醫院及聯合醫院重建，可應付聯網內急症需求。

設「發燒區」隔離 防感染風險

因服務空間增加，醫護亦增多。該院急症科部門主管陳東寧指，新人手已到位，開放首日會安排較多醫生當值，首周有義工協助引路。他指，救護車停泊位日後位於5間急救房旁，可加快搶救危急患者；另設「發燒區」，更好控制感染及隔離病人。陳解釋：「急救房分正壓及負壓，不像過去只有1間急救房，收了傳染病風險病人便無法使用。」

陳東寧

急症科部門運作經理梁婉芬指，未來「行得走得」的病人會留在大堂等候區，家長和幼兒則可在兒科診症室等候。至於輪床及輪椅病人會分流至治療等候區病格，避免擠在同一空間。而危重或有表達困難等病人會佩戴遠程生理監測系統裝置，每個屏幕最多可實時監測18人情況。X光部亦設24小時電腦斷層掃描服務等。

遠程生理監測實時看護病人

此外，院方會設急症室電子系統記錄及住院病人藥物處方系統，減少派錯藥或遺失文件風險。急救房亦全面採用指紋識別的電子藥櫃，以閃燈提示確保醫護「攞啱藥」。急症室的殘廁則設在位監察系統，如病人10分鐘不動即會通知醫護查看，目標在本財政年度在全院廁所安裝；並正積極探討引入病人追蹤系統。











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