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【晴報專訊】日出康城首都一單位涉違規拆除主力牆以打通為主人套房房門，事件續有進展。屋宇署昨表示，經初步評估，被拆除主力牆部分佔該單位結構牆約6%的承托力，佔整個樓層則約1%，對樓宇整體結構無即時危險，惟業主仍須在30日內完成復修工程，並提交測試報告。

署方強調，正就單位違規進行調查，業主、裝修工程設計師及施工承建商均有刑事責任，將依法辦事。署方及測量師學會均呼籲，市民裝修前應留意樓宇的結構平面圖則，了解主力牆分布，並找合資格專業人士處理。

余寶美提醒市民裝修前應留意樓宇的結構平面圖則，了解主力牆分布。

屋宇署日前指涉事單位拆去720毫米闊、2150毫米高、200毫米厚的結構牆。署長余寶美昨表示，經初步評估，被拆除部分佔該單位結構牆約6%的承托力，佔整個樓層約1%，對整體樓宇結構沒即時危險。至於被切除鋼筋數目，她稱暫只能評估拆除的空間位置；對有傳媒取得涉事單位結構圖，指牆內有34條垂直鋼筋，估計逾3成鋼筋被切，余承認大概約3分1。

涉事屋苑的業委會認為管理處有責任監管及巡查

她指涉事單位須在15日內展開復修工程，30日內完成，並已聯絡業主，得悉其已委託認可人士研修復方案，承辦商須向署方提交報告，交代拆除部分對整體樓宇結構影響、修復工程圖則、施工方法包括如何接駁原有鋼筋、物料等，署方已掌握初步數據，相信能盡快批出方案；業主亦須在工程完成後委託結構工程師作測試。至於已加裝的臨時支架，她指在開展修復前仍發揮作用，但須再跟工程師商討合乎規格的支撑。

將跟進同一設計師其他工程

她又指，已就單位違規情況展開調查，按法例需負責的包括業主、裝修工程設計師、施工承建商等，視乎證據依法辦事；亦會跟進同一設計師其他工程。對事件或是「冰山一角」，署方會否主動巡查，余坦言無法到每一單位查找，須靠市民舉報，必嚴肅處理；又承認有必要加強公眾教育，讓業主知悉不能隨便拆牆，「如幅牆較厚，鐵都多啲，就可能是結構牆，一般裝修師傅應知」，籲市民裝修前留意單位的結構平面圖則，了解結構牆分布，強調凡涉改動樓宇結構工程，須找合資格專業人士處理，並向當局申請審批，「不保證一定批到，但亦非一定批唔到」。

籲市民裝修前留意結構圖則

香港測量師學會建築政策小組主席何鉅業估計復修工程須數十萬元並進行逾月，提醒裝修工程最好委託認可專業人士及承辦商進行，否則復修隨時遠比改動複雜，業主更可能承擔刑事及民事責任。該會建築測量組主席張文滔形容若同一幢大廈業主都忽略結構安全，恐令大廈成「層層疊」，「抆一嚿唔冧，但其他人又抆一嚿，最後唔知幾時冧」，指買二手樓亦應委託專業人士評估。

署方作展示涉事單位圖則

日出康城第一屆業委會主席張志董表示，接獲逾300戶業主反映，擔心事件影響樓宇安全及樓價，認為管理處有責任監管及巡查，擬向管理公司追究責任。











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