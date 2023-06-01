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【晴報專訊】泳季開始，但康文署救生員人手長期不足，致部分泳池需局部開放。文體旅局局長楊潤雄書面回覆立法會議員質詢時透露，康文署現有近1,700多名救生員，較泳季高峰期所需的2,000多人，仍差15%。

康文署轄下設施在泳季高峰期需要2,000多名救生員當值（資料圖片

康文署正研究聘請外判救生員，及探討從大灣區引入救生員的可行性。

康文署轄下有45個公眾泳池、39個刊憲泳灘及5個水上活動中心，在非泳季需要1,300多名救生員當值；泳季非高峰期，即每年4、5月和9、10月約需1,800人；而泳季高峰期，即每年6至8月更需2,000多人當值。惟楊潤雄透露，截至5月1日，署方僅聘用1,400多名長期服務救生員，及200多名合約救生員，即僅能應付非泳季需求，泳季非高峰及高峰期各欠5%至15%人手。受人手不足影響，有17個公眾泳池要局部開放。

楊潤雄（資料圖片）

望聘外判承辦商補充人手

楊指，署方正就聘請外判的季節性救生員進行研究及準備工作，以挑選合適場地、研究人力調配及爭取資源，落實後會盡快嘗試聘請外判承辦商，為轄下公眾泳池提供救生服務。另署方正積極探討其他增加人手供應措施，包括從境外，如大灣區聘請持有相關救生資格人士成為救生員的可行性。

增設2年合約職位 先請後訓練

另外，署方今年增設2年合約期的全年救生員職位，已成功招聘110人，相信可穩定救生員人手供應。同時也採取「先聘用後訓練」模式請人、與香港拯溺總會及僱員再培訓局研究合辦拯溺訓練課程，和相關就業服務，及開辦少數族裔人士拯溺訓練課程等，以開拓新人力資源。











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