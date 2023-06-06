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【晴報專訊】政府早前指將在今年9月收回粉嶺高爾夫球場32公頃土地，並計劃將其中9公頃用作建公營房屋。惟因應上月環評報告審批提出附加條件，發展局認為仍保留現時容許高密度發展參數的「住宅（甲類）」地帶不合適，故規劃署昨向城規會建議將擬建公屋用地暫定為「未決定用途」地帶。

高球會指粉嶺高球場符合舉辦大型賽事的需求，球會也已有逾60年舉辦大賽經驗。

而香港哥爾夫球會會長郭永亮昨表示，球場除在10月舉行「沙特阿美石油團體系列賽」外，正爭取明年舉辦LIV職業巡迴賽分站賽，其規模超過香港公開賽10倍，更可吸引中東以至歐洲政商界人士來港，鞏固香港盛事之都地位，重申政府應保留整個球場。

郭永亮

當局早前公布的分區計劃大綱草圖，計劃將粉嶺高球場約9公頃土地改劃做「住宅（甲類）」用途，興建高密度公營房屋。

惟因應上月環評報告提出一些附加條件，發展局說要調整發展參數，需時研究及審批，繼續保留「住宅（甲類）」是不合適，故修訂為「未決定用途」是穩妥的權宜安排，至於其餘約22公頃土地會維持保育暨康樂地帶。規劃署已向城規會提交相關建議。

因應環評保留「住宅（甲類）」不合適

惟郭永亮昨表示，球場除有歷史文化和生態價值外，亦有舉辦大型賽事、重新鞏固香港「盛事之都」地位的作用，指粉嶺高球場符合舉辦大型賽事的需求，球會也已有逾60年舉辦大賽經驗，相信能將更多賽事帶到香港。他稱，球場今年10月將首次舉行「沙特阿美石油團體系列賽」，該賽事是全球最大型的女子團體高爾夫球賽，比香港公開賽規模大約2倍，而沙特阿美的代表屆時亦會出席城規會擬下周一舉行的公聽會並進行陳述，冀有助解釋保留完整球場的重要性。他強調，若最終球場地方不足，主辦方將考慮會否如期續在港作賽。

郭亦透露，由沙特主權基金投資的另一項大型賽事LIV職業高爾夫巡迴賽，目前仍在物色明年賽季的分站地點，本港目前亦在候選名單當中，惟競爭相當激烈，預料賽會下月作決定。

他直指，賽事的規模是香港公開賽的10至12倍，且沙特主權基金會直接向主辦賽城市投放多達6,000萬美元（折合約4.7億港元），有吸引外來資金、及中東和歐洲政商界人士來港的作用，失去這機會將是香港的損失。

大型賽事料吸引10萬人來港

球會總經理高德禮亦指，如成功舉辦LIV分站賽事，因應賽事來港的人數料最少有10至15萬，料亦包括來自大灣區的人流，惟如失去現有球場用地，便有如失去申請舉辦賽事的必要設備。郭質疑，政府擬用作建公屋的9公頃用地是否已沒替代方案，認為球場對香港的貢獻比破壞球場更高，球會將盡一切努力保留球場，期望能達至雙贏。







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