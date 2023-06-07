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【晴報專訊】律政司司長日前入稟高等法院申請禁制令，禁止任何人於網上或任何平台廣播或發送歌曲《願榮光歸香港》，包括曲調和歌詞，具意圖煽動違反《香港國安法》或使歌曲《願榮光歸香港》被誤認為香港的「國歌」等。入稟狀並附上32條YouTube影片連結，要求相關人士停止傳播《願榮光歸香港》。

律政司司長日前入稟高院申請禁制令，禁任何人於網上或任何平台廣播或發送《願榮光歸香港》。

申請人律政司司長；答辯人為從事相關禁制行為的任何人。

入稟狀指，申請人要求法庭頒令，禁止答辯人在網上媒體或平台等廣播、表演、刊印、發布、出售、要約出售、分發、傳布、展示或複製有關歌曲《願榮光歸香港》（Glory to Hong Kong），不論是其曲調、歌詞或曲詞，包括有關歌曲的改編本，而其曲調、歌詞及或曲詞實質上與有關歌曲相似者，具意圖煽動他人分裂國家，違反《香港國安法》第21條，或違反《刑事罪行條例》第9條列明的煽動意圖，主張香港特別行政區從中國分離出去。

使人誤會為香港「國歌」 涉違國歌例

入稟狀續指，申請人要求法庭頒令禁制答辯人以任何形式廣播或發布《願榮光歸香港》，意圖侮辱國歌，違反《國歌條例》第7條，以及使《願榮光歸香港》相當可能被誤會為對香港特別行政區而言屬國歌；或使人聯想到香港特別行政區是一個獨立國家並擁有其國歌。

申請人要求禁止答辯人協助、促使或教唆他人參與以上行為，或故意授權他人參與相關行為，或明知而授權、准許或容許他人實施或參與任何以上列明的行為。

入稟狀附32條YouTube連結

入稟狀並附上列表，列出32條與《願榮光歸香港》有關的YouTube影片連結，包括純音樂影片，及英、日、韓語等不同語言版本，指禁制內容包括列表內容，及任何改編該歌曲曲調、歌詞或曲詞，實質上與該歌曲相同。申請人並要求法庭頒令，答辯人須立即採取行動，停止以上所列的行為。

政府發言人指，申請禁制令的目的是制止任何人在意圖煽動他人分裂國家，或在具煽動意圖的情況下，傳播或表演有關歌曲等；或在具侮辱國歌意圖情況下，將有關歌曲當為香港國歌傳播或表演等，以維護國家安全及國歌的尊嚴。

發言人重申，政府一直尊重及重視《基本法》保障的權利和自由（包括言論自由），但言論自由並非絕對。為維護國家安全，有關申請是必要、合理和合法的，符合相關人權法案的要求。禁制令既與現行法律相輔相成，亦向公眾人士明確指出上述行為可構成刑事罪行，市民不應以身試法。











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