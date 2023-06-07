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【晴報專訊】特首會同行政會議通過公務員加薪方案，中、低層公務員劃一加薪4.65%，高層則加2.87%，追溯至4月1日生效。公務員事務局局長楊何蓓茵稱，已按機制考慮6大因素，認為薪酬待遇不是唯一影響公務員去留的因素。當局今將與四大評議會代表會面，華員會及高級公務員協會代表明言對加幅失望，另有工會促考慮過去3年情況特殊，劃一加薪5%。

行會提出高於通脹幅度的公務員加薪方案

楊何蓓茵昨午稱，行會按機制考慮本港經濟、生活費變動、政府財政，以至是職方要求及士氣等因素，從而得出方案，高及中層公僕加幅與薪趨淨指標一致，並以「低跟中」安排拉高低層加幅，首長級公務員加幅則與高層一致。

楊何蓓茵強調，行會每年獨立決定薪酬調整，去年數字不會滾存到今年，且已考慮去年政府過千億財赤及最新預計約500億赤字，加上經濟復甦尚有挑戰。她又稱，雖然追通脹不是調薪機制目標，但過去5年公僕加薪都跑贏通脹，又認為留人不能止靠薪酬，會設法令同事工作有滿足感，包括提供培訓及晉升機會。

今與職方會面 再交行會立會拍板

當局今與4個公務員中央評議會的職方代表會面，由行會作最終決定，再交立法會財委會審議。高級公務員評議會代表、華員會會長利葵燕明言，對方案失望，認為高級公務員加幅追不到累積通脹，批政府無把握機會激勵士氣，將續爭取劃一加薪5.1%。高級公務員協會亦批評，政府漠視同事過去付出。

政府人員協會主席馬志成稱，理解機制不存在「追加」，惟去年「加唔足」令同事「條氣唔順」，相信劃一加薪5%足以改善士氣；加上私營市場積極搶人，冀當局加薪更進取。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭亦指，局長認為薪酬不是唯一留人方法是「一廂情願」，公僕工作量已不成正比，若不酌量調高加幅，流失恐繼續擴大。

但香港總商會總裁梁兆基稱，行會提出高於通脹的加幅，以維持職位吸引力無可厚非，惟擔心政府加入高薪搶人，會加劇中小企壓力。







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