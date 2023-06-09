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【晴報專訊】尖沙咀鬧市昨午驚現巨樹塌下成「攔路樹」，幸未造成人命傷亡。昨午近2時半，尖沙咀海防道九龍公園範圍內一幅斜坡上的20米高大樹突塌下，樹身砸中一輛駛經的賓利房車，男車主一度被困。有市民指事發時樹木曾傳出巨大撕裂聲。

一輛私家車被塌樹砸凹車頭，須消防鋸斷殘枝救出司機。

有樹木專家估計，倒塌的石粟樹樹幹受真菌感染及蛀腐，致重心偏移，重量拉扯致整棵樹斷裂，料問題已持續數年，斥港府未規定所有近行人路樹木須全樹檢查，成問題根源。

塌樹橫亙兩條行車線（fb馬路的事（即時交通資訊台）圖片）

一株位於海防道九龍公園變電站附近斜坡上的大樹，昨午近2時半突倒塌，樹身壓向旁邊兩條行車線，一輛賓利房車被砸凹車頭、擋風玻璃及車頂車窗破裂，男司機一度被困，消防到場後出動電鋸，需約20分鐘鋸斷殘樹，司機被救出時報稱頭暈，需由救護車送院治理。警方將案件列作交通意外有人受傷。現場至傍晚5時始解封，期間造成交通嚴重擠塞。

疑染真菌數年 蛀腐重心偏移斷裂

在附近工作的黃先生指，事發時聽到樹木傳出「嘞嘞聲」，隨後一聲巨響，走出店外見巨樹轟然墮下。同在附近工作的劉小姐指：「之前打風已覺得棵樹搖得比較厲害。」

中大生命科學學院退休教授趙紹惠昨午親赴現場視察。她指倒塌的石栗樹樹齡約20至40年，從殘留的樹幹可見，樹木已受真菌感染及蛀腐，因樹木種於斜坡上，本身已是「斜樹」，真菌令樹幹底部傾斜，樹身重心偏側，樹的重量拉扯令未完全腐爛的樹幹斷裂，推測該樹有可能感染靈芝菌，而真菌生長慢，認為問題已持續數年。她又指，現時樹木檢查分「表一」及「表二」，表一即視察枝葉花果尺寸大小是否正常，便評定其健康；僅表一不合格樹木，才會作表二的安全風險評估，即全樹檢查包括樹冠、樹幹及樹底。而是次出事的石栗，表面枝葉茂盛，致難察禍根。

近行人路樹 木未規定須「全樹檢查」

趙指位處近行人路樹木應全納入表二檢查，「表一不合格才做表二，結果成問題之源。」她指現已有傳感器可監察及預警樹木傾斜，質疑當局未做好監測。本報向多個政府部門查詢該樹管理權責，截稿前樹木辦未回應。

工作人員在意外後移走斷裂的樹幹







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