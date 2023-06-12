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【晴報專訊】油尖旺一帶有眾多小型休憩空間，惟使用人流有限，且部分失修、被佔用或衞生環境欠佳。市建局計劃藉山東街兩個重建項目，明年上半年起活化旺角6個休憩處及花園，構建「微型公園系統」，提升設施及引入智慧元素。惟有議員認為，要改善區內環境與社區問題，僅改善硬件恐未必有效，難提高市民使用意慾。

旺角地士道街公園（左圖紅框）被樓宇包圍；另有部分公園的出入口被堆積貨物阻塞，影響市民使用。（市建局圖片）

市建局行政總監韋志成昨在網誌稱，目前旺角有約20個小型休憩空間，零散分布在高樓林立環境，部分位置隱蔽，難吸引居民使用，更有空間被商販違例佔用，引起衞生環境等問題；另公園在不同年代落成，只有長椅及遮蔭亭等設施，未必符居民所需。

參考內地「智慧公園」 或添科技設施

市建局在山東街與地士道及新填地街交界，分別開展重建項目。韋稱，團隊擬將附近6個公園構建成「微型公園系統」統一設計風格及融入區內特色，又因應公園位置及大小，分配其玩樂、休憩及社交三大主要功能，例如奶路臣街2個休憩處面積較細，未來會維持休憩及社交為主，面積較大的地士道街公園目前有羽毛球場，未來可再增玩樂元素，兼容舉辦不同「城市運動」。

旺角區內一些公園面積較細，只能設置長椅和花槽等基本設施。（市建局圖片）

工程又會增洗手間及飲水機等設備，改善公園出入口布局及美化行人路，如重鋪路面地磚、增設指示路標、街燈和欄桿裝飾等，其中沿地士道街新建樓宇會後移，方便擴闊行人路，公園亦會由現時被高樓包圍，改為接駁山東街，方便出入。

市建局又擬參考內地「智慧公園」，如深圳在公園設置「戶外智能健身室」系統，讓用家透過智能器材記錄身高、體重、心肺功能等，再傳送到手機。首階段料明年上半年展開，爭取4年內完成。

九龍西立法會議員梁文廣稱，區內休憩處面積小，設施有限，加上品流複雜，不少公園有衞生問題，居民較少駐足，若長遠管理無改善，增設施亦未必能提高使用率；又認為具體設計及管理可讓社區參與。

衞生等問題未改善 議員指難增使用率

香港遊樂場協會副總幹事溫立文稱，油尖旺劏房林立，相信兒童及長者均需公共空間「抖氣」，若重新規劃的空間夠大，可參考市建局裕民坊項目流標後，讓非政府組織暫參與管理及舉辦活動；治安問題則可設閉路電視及保安員加強監察。







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