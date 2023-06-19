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【晴報專訊】2隻巨型橡皮黃鴨昨日最後「出巡」，其中1隻昨午在維港「暢泳」2個多小時與市民告別，餘下1隻則留在添馬公園對開海面，今早退場。雖然昨日天氣不穩，天文台一度發出黃色暴雨警告，但無損港人賞鴨雅興，維港兩岸萬人冒雨「趕尾班車」與黃鴨打卡留念兼慶祝父親節。

父女「騎膊馬」打卡 度父親節

黃鴨約昨午1時出發巡遊，期間有多艘船「護航」同行，沿岸有不少人爭相拍照捕捉「鴨」蹤。黃鴨約半小時後經過首站銅鑼灣避風塘，然後再到炮台山東岸公園主題區，逾500人在場迎接，不少父親讓年幼子女「騎膊馬」，助他們欣賞黃鴨風采，共度難忘父親節。

與黃鴨「打卡」，成為不少人的父親節活動。

黃鴨隨後轉身「游」去九龍，約2時半到達尖沙咀星光大道，尖沙咀海旁萬人空巷，男女老少均舉起手機，盼記錄黃鴨「泳姿」，不少人更帶同黃鴨公仔，甚至穿上黃鴨衣服「打卡」，場面熱鬧。有市民則到附近商場從高處觀看黃鴨；K11 MUSEA更免費大派意式雪糕菠蘿包。黃鴨約4時到達會展對出水域，並靠近躉船位置停下，原地完成展出，「功成身退」向市民告別。主辦方形容，黃鴨成為首個在維港海上巡遊的大型戶外充氣藝術裝置，藝術旅程畫上完美句號。

其中一隻黃鴨昨近傍晚功成身退，由工作人員放氣收回。

至於金鐘添馬公園同樣人山人海，無論是一家大細、情侶和朋友們，均無懼雙鞋沾上泥水，堅持到各觀景台排隊與黃鴨合照留念。

由荷蘭藝術家霍夫曼創作的巨型黃鴨闊別本港10年後，於本月9日「打孖」重臨維港，引起全城關注，原定展出約2周，但主辦方日前宣布，面對天氣及外在環境挑戰，且衡量營運成本等因素後，決定提早於昨日結束展覽。







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