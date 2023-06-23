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【晴報專訊】英國《泰晤士高等教育》（THE）本港時間昨晚發布「亞洲大學排名2023」，本港共5間大學打入百強，除港大續排亞洲第四，中大及科大排名分別升1位及2位，最新排第6及第7，而理大及城大則分別排第14及第16位。

中大及科大最新亞洲排名為第6及第7位。（資料圖片）

THE又關注，雖然本港大學向來國際化，但內地生數量在2021/22年急升13%。有大學管理層坦言，大學歡迎不同地方的學生，惟受疫情及地緣政治影響，令海外學生來港升學減。

本年度亞洲大學排名有669間來自31個國家或地區的大學參與，排名按教學、研究、引文、國際視野和知識轉移等13項指標評分，頭5位排名與去年完全一樣，清華大學、北京大學及新加坡國立大學續蟬聯三甲位置，港大續排「梗頸四」，而中大及科大排名都有進步，分別排第6及第7，前者創歷來最佳成績。中大校長段崇智表示，對能在眾多優秀院校中脫穎而出，感十分高興，未來會繼續努力，再創高峰。

理大升至14位 城大躍至16位

同樣打入百大的尚有理大和城大，排第14位的理大按年升1位，城大則大升8位至第16名，不過去年排第91位的浸大，今年則跌出百大。

另THE提到，香港的大學向是亞洲最國際化，不過最新平均分由97.8降至97.3分，又引述教資會數字稱，2021/22學年本港的內地生數字，按年急升13%。

嶺南大學協理副校長、立法會議員劉智鵬稱，內地生源龐大，加上不少家庭有力負擔子女出外留學，令內地學生亦往往成為海外學府國際生的主流。劉強調，大學歡迎海外生來港，惟近年受疫情及地緣政治影響，「唔係唔畀佢哋嚟，係佢哋唔嚟」，相信目前通關後情況會有改善；學界近年亦積極宣傳及提供獎學金，成功吸引更多中亞學生來港，認為未來可加強在歐美宣傳，相信本港的美式學制及英語環境，「係新加坡以外，外國人嚟到亞洲最易適應嘅地方」。







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