加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】屋企「住大啲」是不少港人心願，財政司司長陳茂波昨稱，正與金管局研究微調放寬按揭成數，冀助市民換大單位，稍後會公布措施。有市場人士認為，目前僅1,000萬元或以下物業才可造9成按揭，近期成交亦集中在千萬以下，料按保成數未必可再上調，但可提高其樓價上限，減輕換樓客的首期負擔。有學者認為，換樓客普遍有較佳經濟條件，放寬按揭的風險較少，但強調買家仍要量力而為。

業界預料，現時按保9成按揭上限未必會再提高。（資料圖片）

陳茂波昨稱，目前首置市民經按保購買中小型單位已可借9成按揭，但有市民反映在建立家庭或生育後有意換較大單位，希望政府協助，政府會仔細考慮平衡保障金融安全和首置業主利益，正與金管局研究微調按揭成數，冀幫助相關換樓的市民，稍後會公布措施。

上屆政府先後推出俗稱「林鄭plan」及「波叔plan」，首置人士9成按揭的金額由舊按保的400萬元，先後提升至800萬元及1,000萬元，兩次「出招」均受市場歡迎。綜合金管局及按證公司資料顯示，按保佔新取用貸款宗數的比例，由2019年10月、即「林鄭plan」推出當月的8.5%，到去年2月「波叔plan」推出已達到26.3%，今年4月更達到36.7%的新高，佔新取用金額同月更達到44.5%，同屬新高。

放寬樓價上限 可釋放購買力

陳茂波暫未透露微調的具體方向，美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明相信，9成按揭上限未必會再提高，否則對市民或銀行都有風險，惟目前成交集中在1,125萬元或以下，正好反映換樓客被按揭上限「卡死」，倘能放寬上限便可釋放購買力，整體發展亦更健康；另可研放寬壓測及樓花承造按揭，由於政府仍強調無意撤「辣招」，相信措施主要考慮市民住屋需求。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明亦指，現時住宅成交明顯由首置客主導，建議9成按揭樓價上限可放寬至2,000萬元，或可放寬一般按揭成數，為樓市提供正面支持。浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才則稱，若再放寬按保，易令未有足夠能力的上車客「計錯數」，且可能衍生投機，成事機會較低。

樓市未熾熱 學者：適當時機

社會關注在高息環境，按揭成數高的買家負擔更大。麥認為，換樓客已有樓揸手，相對「有財力、有經驗」，就算加息亦能應付，加上減去賣樓收益，實際貸款額未必太大，僅放寬一般按揭上限，或已能減輕他們換樓時的首期負擔，目前樓市氣氛未見熾熱，是適當的放寬時間。樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基則相信，有市民希望趁樓價未升時換樓，微調按揭可帶動成交，惟下半年經濟未見明朗，借貸時要小心評估自身經濟能力。

經濟增長達標否 陳茂波：視乎外圍環境

政府預測今年經濟增長介乎3.5%至5.5%，陳茂波昨稱，能否達到有關預測將要視乎外圍經濟環境，表明未來出口挑戰仍大，若外圍環境好，經濟增長有機會達至5.5%，否則便有難度。他承認，就算有消費券措施，能保住的購買力亦有限，強調未來發展要「將兩條腿走路」，包括金融及旅遊會繼續領跑，作為經濟動力及將收益投放新產業，同時加快引進重點產業。

陳茂波強調，未來經濟發展「將兩條腿走路」。

另特首李家超昨連續第二日在社交平台發布影片，提到世界變得很快，不進則退，香港「唔慢得、唔等得」，但認為香港已跳出地域限制，尤其是年輕人，每個人的發展空間無限，相信未來大有可為、風光無限，政府會繼續以行動爭取信任，以結果拉近距離，以成績凝聚互信。







etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情