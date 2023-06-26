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【晴報專訊】近年政府致力打造無障礙環境，惟有組織調查發現，逾55%輪椅使用者認為本港無障礙設施不足，近9成人更指因身體障礙而曾受到不友善對待，另有91.7%受訪者指店員在照顧輪椅人士上認知不足；而逾半商戶的設計難以讓輪椅人士進出。組織呼籲，政府有關部門應檢視現行尤其舊區的「暢通無阻通道」設計法規，以建設更共融友善的城市。

本港有調查發現48%感輪椅使用者出行不便（資料圖片）

經緯青年商會今年5月至6月進行網上問卷調查，訪問輪椅使用者（包括傷殘人士及長者）、照顧者及一般市民，成功收回206份問卷，其中輪椅使用者佔35%。調查顯示，55.6%輪椅使用者認為無障礙設施不足，54.2%稱遇到出行困難時缺乏他人協助，48%感出行不便，87.5%則指因身體障礙而受到不友善對待；另有逾9成受訪者指店舖員工在照顧輪椅使用者的認知不足，情況令人關注。

觀塘僅約1成診所設無障礙設施

是次調查亦於觀塘區實地考察660間商店，涵蓋餐廳、診所、銀行等。結果顯示，53.6%商戶設計難以讓輪椅人士進出，僅1成店舖具無障礙設計；同時，該區只有12.5%診所設無障礙設施，而連鎖店亦僅11.1%。

輪椅使用者曾遭食肆拒絕接待

香港傷健協會理事會副主席何雪梅本身是輪椅使用者，她指，不少商舖門口設梯級，輪椅人士難以入內，她曾相約2至3名輪椅朋友外出食飯，惟部分食肆甚至連轉身空間亦不足。同樣是輪椅使用者的協會傷健學院項目幹事伍振熾補充，曾被食肆拒絕接待，只能另選店舖，笑言出街要有後備方案。

何雪梅（左）指不少商舖門口設有梯級，輪椅人士難以入內，中為伍振熾。

平機會主席朱敏健指，本港的建築物條例約每10年才更新一次，但1997年以前落成的建築物，無障礙設施非法例要求，而本港現存有逾3萬棟相關的建築物，使輪椅人士在出行及享受公共設施上，與一般市民有落差。







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