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【晴報專訊】海關於本月13日採取行動，在葵涌貨櫃碼頭截獲15個報稱載有木漿、準備運往新加坡的貨櫃，並在當中搜出15億元走私貨物，包括10億粒集成電路、25噸乾海味、2萬支紅酒和2.7萬隻古典音樂光碟和黑膠唱片等，總值共15億元，逃稅額料高達6億元，是海關歷來破獲最大宗的走私案件，一名45歲運輸公司經理被捕。海關指，今年首半年已破獲4宗遠洋船走私案，查獲走私貨值較去年多逾2倍，強調會繼續打擊走私活動。

海關在葵青貨櫃碼頭偵破一宗涉用遠洋船經新加坡走私貨物往內地的案件，檢獲大批懷疑走私貨物。（政府新聞處）

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍稱，人員在本月13日於葵涌貨櫃碼頭，截停15個報稱運送木漿、即將登上遠洋船往新加坡並轉運返內地的貨櫃，起出共值15億元的走私貨物。她指不法分子在當局不斷打擊走私罪案下，需不斷改變走私手法和路線，甚至「捨近就遠」迂迴走私貨物至內地。

另起出餐酒黑膠唱片等

海關特別調查課監督鄭德喜表示，該15個貨櫃雖然報稱存放木漿，但X光掃描結果顯示當中的貨物影像和密度並不一致，經開箱檢查後，證實除了近貨櫃門上方2個木箱載有木漿或原紙外，其餘均裝有未申報貨物。走私物品共有約11億件電子產品，包括10億粒全新的集成電路和大量舊電子產品，另有25噸花膠、海參、魚翅等乾貨海味，包括屬「極危」物種「犁頭鰩」的魚翅，以及約2萬支餐酒、約2.7萬隻古典音樂光碟和黑膠唱片等，逃稅額估計高達6億元。

部分檢獲的懷疑走私餐酒（政府新聞處）

部分檢獲的乾海龍和乾花膠（政府新聞處）

鄭德喜續稱，人員事後拘捕一名45歲貨運公司男經理，指他負責收取付運定單和安排運輸，並發現幕後寄貨人以本地一間空殼公司名義，經一名屬該經理舊同事的外地中間人聯絡安排運貨，涉事經理目前獲准保釋。

上半年偵破4宗遠洋船走私 總貨值17億

李艷萍表示，海關今年首半年已偵破4宗遠洋船走私案，總貨值達17億元，案件數目較去年全年上升3成，貨值亦增加逾2倍。她估計走私集成電路與內地疫後需求殷切有關，走私音樂光碟則是為了炒賣圖利；又形容走私行為嚴重影響物流業正常運作，呼籲業界應小心了解付貨人定單或公司幕後運作和背景，避免被不法分子利用。







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