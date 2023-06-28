加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】青少年參與違法行為，自毀前途倍令人痛心。有調查發現，一半邊緣青年曾參與不當工作，其中7成曾從事涉及黑社會、毒品、暴力或欺詐等違法行為，部分人低估「搵快錢」風險或心存僥倖，甚至當是「兼職」，在百無聊賴下從事「唔辛苦」工作，其中逾半來自健全家庭，逾9成非失業失學。青協關注，社會以往僅關注來自破碎家庭或「雙失」的青年，低估來自「正常」家庭的情緒需要。

部分曾參與不當工作的青年坦言，無認真思考潛在刑責或自認能逃過刑責。

青協去年12月至今年2月訪問377名邊青服務對象，年齡介乎12至24歲，其中有50.4%稱過去一年曾參與不當工作，當中7成更屬違法，包括黑社會活動、暴力、毒品及滋擾行為；有約62%人稱，參與原因是「容易搵錢」，有42.6%及31.1%則分別稱「收入可觀」及「唔辛苦」，亦分別有4成人坦言，無認真思考潛在刑責或自認能逃過刑責。

從事性工作 13歲少女染性病

青協引述15歲的阿揚表示，疫下在家百無聊賴，因零用錢不多而想搵快錢，遂在友人介紹下參與販運危險藥物，「見第一次無衰就繼續做」，終「失手」被捕。青協違法防治中心單位主任胡嘉燕稱，年輕人以「公餘搵快錢」心態，視有潛藏危機的工作是「兼職」，且易受朋輩影響，不懂拒絕人，結果踏上不歸路。

青協調查指，逾半參與不當行為的青年是來自健全家庭。

調查又發現，有53.7%參與不當行為的受訪者是來自健全家庭，有91.6%更非失業失學。胡稱，關鍵在於父母缺乏有效監管及溝通，少過2成相關受訪者稱，父母會知其行蹤，會坦誠對話的亦僅22%。其中13歲的「阿欣」雖來自健全家庭，但與家人關係緊張，想搵快錢之下，獲網友介紹在私人場所打工，更開始從事性工作，在網上自貼性感照吸引人「問價」，最終因在私人場所打架被捕，更發現自己染上性病，為免家人失望才「收手」。

「正常」家庭青年問題 易被忽略

中心督導主任李少翠認為，社會傾向關注來自破碎家庭或「雙失」的青年，反而忽略來自「正常」家庭者，惟青年首次從事不當工作已可能涉嚴重犯罪，後果不容忽視。

研究學術顧問、城大社會及行為科學系教授黃成榮分析，任何人都會面對生活壓力，但非人人懂得面對，有年輕人執意搵快錢或源於要向父母證明自己「我係得嘅」，情況令人痛心，寄語他們不要有「一步登天」心態，否則易誤入歧途；另疫下更多人成為網上罪行受害者，或觸發他們要在同一渠道「報復」社會。

專家提醒青年不要輕信來自網上資訊或陌生人說話，免誤墮法網。

他強調，不要輕信來自網上資訊或陌生人說話，曾見有年輕人接受「跑腿」工作，到被警員截查時，始發現運送的貨物是毒品；另近年網上賣性感相風氣盛行，表面上比「私影」安全，但易被有心人引誘參與不法活動，一旦被人「起底」便可能成勒索對象。

下一頁 怕報復 無能力 對老師欠信心 旁觀者不敢挺身 助被欺凌者







etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加