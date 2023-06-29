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【晴報專訊】日本政府最快今年夏天起將福島第一核電廠的稀釋核廢水排放入海，引起爭議。首相岸田文雄據報最快下月4日與國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西會面，以獲取評估報告。環境及生態局局長謝展寰昨表明，如日方決定排放核廢水，會即時收緊進口管制，包括禁止福島一帶沿岸最高風險縣份的水產進口，並由食安中心每日公布日本進口食品樣本的輻射檢測結果。

政府指，月中起已為所有由日本進口的水產品測量特定放射性核素。（資料圖片）

謝展寰昨回應議員質詢時重申，需參考IAEA最終報告內容、國家專家的意見和日方資料等，才決定禁止日本高風險縣份進口水產品的範圍，指以科學為本才是最負責做法，但保障香港食物安全和公眾健康是政府首要考慮，故本月中起已為所有由日本進口的水產品測量特定放射性核素。

謝展寰指，保障食物安全和公眾健康是政府首要考慮。

他表明，如日方啟動排放廢水，政府會即時收緊進口管制措施，包括禁止福島一帶沿岸最高風險縣份的水產品，包括鮮活、冰鮮、急凍和乾製水產品、海藻及海鹽等進口，其他有風險縣份水產品進口亦須日方附上輻射證明文件才可入境，食安中心也會加強至每個工作日更新日本進口食品樣本的輻射檢測結果。

議員質疑公帑檢測

多名議員批評，政府縱容日本排放廢水，且不應以公帑為外地「埋單」，謝展寰強調，當局沒任何理由保護日本利益，並正研究以不同方式加強食物安全保障，讓市民選購日本食品時可掌握更多資料。

日揆最快7.4聽取IAEA報告

在日本，當地原子能規制委員會昨已開展排水入海設備的使用前檢查，料明日結束。據日媒報道，IAEA總幹事格羅西下月初將訪日，並考慮訪問福島，岸田文雄正與IAEA進行協調，冀下月4日在官邸與格羅西會面，當面聽取機構評估排放計劃的綜合報告內容，再決定何時排水。

日本官房長官松野博一昨重申，政府會遵守2015年向福島縣漁協作出承諾，即排水前需獲當地相關人士理解，未來亦會「舉政府之力」確保安全及和處理形象問題。







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