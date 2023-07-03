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【晴報專訊】手機接到愈來愈多來歷不明、五花八門的疑似釣魚信息。據警方數字顯示，今年首5個月接獲2,369宗釣魚騙案，損失金額達半億元。本報統計發現，單在WhatsApp平台，每個月內可接到最少7個涉不同主題的釣魚信息，更有人曾1日連收3個。通訊辦承認，無力攔截，用戶只能向即時通訊件軟件舉報，換言之，市民只能設法自保。

有專家直言，發送釣魚信息者非隨機發送，而是「按圖索驥」，相信源於市民日常生活太習慣輕易交出個人資料，例如當用戶上網貪方便「Accept All Cookies」，便隨時可招來無限的惱人信息。

釣魚信息手法，不斷推陳出新。警方回應查詢時透露，今年首5個月已接獲2,369宗釣魚騙案，損失金額達4,980萬元，意味每宗平均損失逾2萬元。記者以自身號碼由5月底起統計，發現在5月24日至6月20日近1個月內，在WhatsApp接到7個釣魚信息，區號顯示來自美國、印度、巴基斯坦及埃塞俄比亞，內容涉邀請投資、做問卷及色情資訊。

1日連收3信息 發信者知個人喜好

有用戶反映，曾1日內連收3個類似信息，最「恐怖」是發信人似乎知道他愛看電影，或是某戲院的「會員」，問卷主題亦與電影相關，聲稱是「推廣影視作品和期貨」，只要回答3條問題，就可「FPS贈送38HKD獎勵」；另有市民指，有信息能以其甚少人知道的「網名」稱呼，疑個人資料在不知不覺間外洩，就算無金錢損失，但信息之多仍感滋擾。

通訊辦指即時通訊軟件信息無法經本地電訊商攔截，建議接到可疑信息可向相關軟件舉報。（資料圖片）

通訊辦回應指，通訊軟件不受《電訊條例》規管，且大部分非透過於本地註冊公司提供服務，故無法經本地電訊商攔截，建議市民如接獲懷疑詐騙信息，可向相關即時通訊軟件舉報。WhatsApp回應本報查詢時引述該公司2019年發表的白皮書，指每月平均移除逾200萬個涉及大量或自動傳送信息的帳戶，而當中75%最近並沒受到用戶舉報；惟記者發現，釣魚信息仍是「block極都有」，內容更疑似有同一「範本」。

香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）發言人陳仲文稱，相信發送釣魚信息者並非用隨機發送，而是有號碼列表「按圖索驥」，雖不清楚列表來源，但可能來自機構數據洩漏事故，除非機構自行公開，否則用戶無從發現。

上網「Accept All Cookies」 恐失保障

信息安全專家龐博文稱，市民平日「攞着數」往往要交出部分個人資料，惟企業未必做足保安，資料隨時「任人睇，拎去賣」；雖然歐盟2016年推出《一般資料保護規則》（GDPR），各大網站經cookie存取用戶喜好前，須經使用者同意，惟不少人直接「Accept All（接受所有）」，保障便形同虛設。

龐直言，本港私隱保障法律落後，企業只視用戶資料為「資產」而非「託管物」，無誘因做好保安，建議政府要立法禁止轉售客戶個人資料，同時要做好普及教育，且流出互聯網的資料無可能完全刪除，市民日後再提供個人資料前要三思。

已發逾500萬提示防「+852」來電 本地Cold Call反增

由4月中開始，市民接聽「+852」電話前會收到語音或短信提示，提醒可疑來電源自香港境外。通訊辦稱，電訊商至今已發出逾500萬個話音或文字信息提示；但記者發現，本地Cold Call電話疑變本加厲，幾乎日日收到，上月最少2次「日收6個Cold Call」，有6字頭手機號碼更自稱消費券辦事處；另有聲稱「入境處」的錄音電話，聲稱用戶的護照已過期，促盡快續期。

專家指雖有程式可攔截不明來電，但要慎防程式本身會偷取個人資料。

龐博文稱，Cold Call與釣魚信息性質有異，但同樣源於個人資料被用作銷售用途，建議可立法監管傳呼中心經營；雖有程式可攔截不明來電，但要慎防程式本身同樣會偷取個人資料，建議別用海外背景不明的平台。對有來歷不明的電郵經蘋果產品通用的FaceTime來電，他稱，未必是騙案，但有機會是不法之徒乘機以不雅視像作性騷擾，建議不用時可關閉接收。

對社會質疑電話卡實名制效用不大，警方及商經局亦承認主要用於調查，多於防止市民受不明來電滋擾。龐稱，實名制始終難禁止境外來電，要待更多地方加強監管，才能夠發揮效用。

色情信息用詞露骨 家長憂子女被荼毒

在WhatsApp或短信平台接到色情信息往往用詞露骨，中學校長李建文稱，曾有家長反映擔心子女收到如此信息，且長時間接收扭曲資訊，對少男少女成長有不良影響，「女仔可能以為賺錢好易」。但他坦言，網上資訊發達，「就算收唔到，都可能上網睇到」，建議家長不必迴避話題，可直接向子女指出相關短信的風險，教導他們一收便應刪除；他又建議更積極發揮電話卡「實名制」作用，借助用戶登記資料，電訊商可從而向未成年用戶免費提供來電管家功能，協助堵截相關來電或信息。

專家建議家長向子女指出相關短信風險，教導他們一收便應刪除。（資料圖片）

龐博文則稱，Telegram以其匿名性質受用戶歡迎，惟「9成人都唔識用」，如將手機電話簿與程式同步，甚至向不認識的用戶顯示真實電話號碼，便令自己身份無所遁形，「最尷尬係瀏覽色情群組，隨時畀朋友見到晒」。







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