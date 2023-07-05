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【晴報專訊】政府上月公布擴大輸入外勞，建造業和運輸業外勞配額共2萬人，其中小巴及客車司機共1,700人，本月起接受申請。政府近日先後約見相關業界，就申請外勞具體架框及細節交流意見。據悉，當局傾向把專線小巴司機外勞的工資定於不少於本地工資中位數1.43萬元，而本地及跨境客車司機則分別不低於1.8萬元及2.4萬元，而住宿費則可從工資扣減1成。惟業界擔心，外勞司機來港後須考牌，即使未能成功，僱主仍要先聘用出人工，恐開支成「無底深潭」，並憂聘用條件缺彈性，最終比本地司機更「優待」。

業界指，專綫小巴外勞的工資不少於本地司機的月薪中位數1.43萬元。

消息指，政府最快下周公布申請輸入外勞具體框架。早前公布，外勞工資不得少於本港相關職位每月工資中位數，而僱主聘用本地工人和外勞比例須為2︰1。據知，運輸及物流局代表近期先後約見專線小巴及本地與跨境客車業界，其中提及業界最關心的工資問題，當局傾向把現時本地專線小巴司機的每月工資中位數定在14,300元；至於客車司機，本地及跨境客車分別定在約1.8萬及2.47萬元，換言之，業界聘請外勞時工資要高於此數，但當中住宿費可扣除1成。

司機住宿費 扣減工資1成

的士小巴商總會理事長周國強指，雖可從工資中扣除作住宿費，但僱主仍需自行租屋讓外勞居住，「假設1個400呎單位，放7張碌架床，即住14人」。綠色專線小巴總商會主席蘇世雄亦指，估計連住宿費，業界需用約1.6萬聘用1名外勞。而外勞聘用期最少1年，但周坦言，因所有外勞入職前都須來港考牌，若入職後才考牌，即使未成功考取，僱主即「白付人工」，冀當局給予彈性，讓外勞先來港考牌成功後才開始聘用期。蘇世雄補充，據知運輸署會「加班」讓外勞考公共小巴駕駛執照，正商討由業界「借車」予署方改裝作考牌之用，以加快進度。

業界指，政府擬「加班」及借車加快外勞考牌進度

專線小巴車務營運總監陳志輝指，暫未知每條路線或每間營運商是否有申請外勞的限定配額，但現時其經營的每條路線均有1至2成車因司機不足而「晾」起，期望輸入外勞可解決問題。

跨境直巴環島中港通旅運企業發展總監李少鳴則指，當局傾向以本地及跨境司機的工作時數來計算薪金，但實際上當中需有彈性，「跨境司機未必一日走11小時，有時為7小時或8小時，亦有機會在某些日子轉往駕駛本地路線。」他說，若外勞聘用條件無論在工作時數或駕駛路線上均欠彈性，「變相令外勞做『優差』，比本地工人聘用條件好太多」，他擔心令業界對申請卻步。另他希望，當局能讓外勞先以臨時簽證來港考牌，待成功考取後才正式聘用。

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