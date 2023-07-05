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【晴報專訊】本港天氣愈來愈熱，今年6月平均最高氣溫達31.9度，平均氣溫則為29.2度，分別較其正常值高1.2度及0.9度，均為有紀錄以來6月第4高。今年上半年平均最高氣溫亦達25.5度，亦是有紀錄以來同期第3高，惟降雨量卻較正常少約22%。天氣熱難免要開冷氣，環境及生態局數據據示，本港2021年溫室氣體排放總量達3,470萬公噸二氧化碳當量，按年增約4%。

天文台指今年上半年異常溫暖，平均最高氣溫達25.5度。（資料圖片）

天文台稱，受南海北部海面溫度偏暖及偏南氣流影響，今年6月較正常炎熱，平均最高氣溫較正常值高1.2度，達31.9度；平均氣溫則為29.2度，較正常值高0.9度，均為有紀錄以來6月第4高；平均最低氣溫亦高於正常值0.6度，達27.1度，是有紀錄以來第5高之一。在上月2日下午更錄得全月最高的35.2度，為有紀錄以來6月絕對最高氣溫的第3高。

整體而言，今年上半年異常溫暖，平均最高氣溫達25.5度，是有紀錄以來同期的第3高，平均氣溫22.8度及平均最低氣溫20.8度，均是同期的第5高，但上半年累積雨量僅841.3毫米，較同期正常值少約22%。

人均溫室氣體排放量 升至約4.7公噸

面對酷熱天氣，不少市民都長開冷氣消暑，環境及生態局指，發電是本地溫室氣體主要排放源，佔整體排放量62.7%，而本港2021年的溫室氣體排放總量為3,470萬公噸二氧化碳當量，按年增約4%，情況料與疫情較平穩，帶動本地經濟活動恢復，及部分月份錄破紀錄高溫，令用電需求回升有關。

當局又指，2021年本港人口按年跌約1%，但人均溫室氣體排放量卻按年升約5%至約4.7公噸。至於去年的溫室氣體排放總量，初步數據顯示，按年回落至與2020年相若。







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