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【晴報專訊】深圳皇崗海關查獲一宗讓人驚奇走私案，人員上月29日在福田口岸查獲一名從本港入境的女性旅客，胸部竟藏有用絲襪包裹的5條玉米錦蛇（又稱「粟米蛇」），活蛇已交由相關部門處理。從閉路畫面可見，當日一名女關員在福田口岸旅檢入境通道的人潮當中，發現一名女性旅客身體形態較怪異，隨即要求她前往查驗台作進一步檢查，之後在其胸部位置查獲5條用絲襪包裹的活體蛇類，經檢測證實是玉米錦蛇。

截獲的活蛇已交由相關部門處理（深圳皇崗海關圖片）

事件引起內地網民熱議，「真大膽！不害怕嗎？」、「敢把蛇藏到如此隱秘位置，即便是有絲襪也夠讓人吃驚。」

資料顯示，玉米錦蛇非中國原產物種，主要分布美國東部、東南部及墨西哥灣沿岸等地，牠沒毒性，全長約80至120厘米，最長可達182厘米，是變異最多的亞種，同一窩蛇蛋中的蛇就有橫帶及縱帶的條紋。由於玉米錦蛇顏色多樣、性格溫馴、身形適中，獲譽為最受歡迎的寵物蛇，馴養後可拿上手把玩，目前不屬瀕危動物。

皇崗海關上月26日亦在福田口岸一名入境男子的行李查獲6條球蟒，該蛇種被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄Ⅱ，當時球蟒被冬季長棉襪包裹放入行李箱。







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