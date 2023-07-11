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【晴報專訊】疫下網課普及，強化學童上網習慣，但恐令打機成癮更嚴重。一項研究發現，逾3成受訪中小學生曾連續打機逾5小時，逾1成出現成癮傾向，最年幼者僅6至8歲，部分「瘋狂打機」長達60小時；另逾4成學童曾連續「睇片」逾5小時，最誇張個案更長達90小時，即逾3日不眠不休。有中一生被禁打機即「情緒爆炸」在家狂呼，需在精神科住院數周治療。團隊建議學校每年作大型篩查，及早識別高危個案。

團隊指年幼學童較愛看搞笑短片，年長者較多專注個人學術興趣如看宇宙知識影片等。

港專聯同中大團隊、與理大及香港學校訓輔人員協會合作，在去年6至12月、即局部恢復面授期間訪問2,770名中小學生，結果發現，88%學童在過去1年有打機習慣，31.8%曾連續打機逾5小時，最長更達60小時，而最年幼個案僅6至8歲。

4成曾連續睇片逾5小時 最長90小時

此外，42%學童曾連續觀看視頻逾5小時，最長達90小時。另調查發現，350名學童出現網絡遊戲成癮傾向，佔整體12.6%，中小學生比例相若；45人對社交媒體有成癮傾向，佔整體1.6%。

港專應用科學系助理教授謝家和指，不乏學童自幼使用「電子奶嘴」，疫下網課令他們上網時間大增，兼打亂正常作息，更易形成對網絡遊戲依賴。且不少家長會讓學童「打機放鬆」，也使他們周末及假日打機時間急增。

中一生被禁打機 情緒失控大喊大叫

在輔導個案中，有18歲中學生因在校「零社交」，且遭疫情打斷打籃球習慣，轉而靠打機獲社交滿足感，周末最長可打逾16小時；另有中一生本身患過度活躍症，疫下沉迷打機，不能如願即大喊大叫，諮詢精神科醫生後，獲安排住院2至3周治療以「遠離打機」。他指，打機更衍生子女對父母「家暴」，如有10歲小童閂房門打機，母親想入房勸阻即被擲雜物。

謝指，全球現無有效治療網癮方法，家長亦常錯用權威方式制止子女上網，如「改Wi-Fi密碼」、「裝監控軟件」或「成部iPad浸落水」等，惟反添家庭內的張力。另調查發現，有打機成癮傾向的女童佔整體三分一，與過去只有「男童易成癮」發現不同，倡需制定更針對策略，亦建議學校每年進行大型問卷篩查，識別高危學生介入。另可邀請YouTuber或電競選手與學生交流，令同學更了解相關職業非單純玩樂，亦需付出及犧牲。他建議，輔導機構可考慮在暑期舉辦「生活重整營」，使打機成癮學生可暫時放下手機，培育規律作息，通過不同康樂、運動及大自然體驗了解生活趣味不單只有打機。

而港專及中大亦正試行家長與學生齊參與的新型輔導方式冀助戒癮。中大賽馬會公共衞生及基層醫療學院研究助理教授楊雪指，踏入網絡世代，學童難以避免上網，故師長不能以完全禁止上網為管教目標，應協商出合理上網時間，培育學童自制能力。

38%每日瞓唔夠7小時 逾13%需服安眠藥

調查顯示，高達38%學生每日睡不足7小時，較世界睡眠醫學協會建議的9小時更少。有27%人自覺睡眠不足，13.3%學生更曾服安眠藥助眠。謝家和指，用藥助眠者之多，令人吃驚，多涉服用褪黑色素類安眠藥，「另有個案患過度活躍症，但無服用可紓緩副作用的開胃藥，結果成晚眼光光。」

睡眠差亦影響精神狀態。受訪學生自評揭高達49.1%人有中至非常嚴重程度抑鬱症狀，53.3%人有中至非常嚴重程度的焦慮症狀，62.8%人承受中至非常嚴重壓力；另有38%青少年常感到孤獨，亦可能加強他們到網上世界尋求慰藉。

謝家和（中）指疫下網課令學生上網時間大增，兼打亂作息，更易形成對網絡遊戲依賴。







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