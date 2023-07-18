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【晴報專訊】胃癌對化療藥產生耐藥性機制終破解。港大醫學院生物醫學學院團隊研究首度發現，人體內一條蛋白訊號通路，能通過影響核糖核酸（RNA）編輯，引發脂質代謝異常，從而導致對化療產生耐藥性，並增強胃癌細胞的幹性。

研究團隊指若癌細胞開始對化療藥物產生耐藥性，會降低患者長期臨床效益。（資料圖片）

團隊指，通過使用專門抑制劑，可逆轉相關耐藥性產生，亦能減少胃癌幹細胞數量，有助日後開發新型療法。

據香港癌症資料統計中心數據，胃癌在本港10大常見癌症中排第6，亦是本港第6大致命癌症，同時是全球癌症死亡的第4大原因。領導研究的生物醫學學院教授馬桂宜指，現時胃癌治療以手術切除為主，並輔以化療藥物組合「5-氟尿嘧啶（5-FU）和順鉑（鉑類聯合化療）」，以盡量減少癌症復發機會，「但若癌細胞開始對化療藥物產生耐藥性，便會降低患者長期臨床效益。」

助預測患者化療反應

馬指，癌細胞對化療產生耐藥性原因眾多，加上胃癌亞型多樣化，不同亞型對化療反應亦不同，故了解亞型「弱點」有助對付化療耐藥性問題。團隊通過源自腸道型胃癌患者的類器官，以模擬對「5-FU和順鉑」產生耐藥性，並結合多組學分析，同時用胃癌小鼠模型進行驗證。結果發現，具化療耐藥性的類器官中，因干擾素及「JAK/STAT」訊號通路增強，使RNA輯酶「ADAR1」指數上調；而「ADAR1」可藉編輯多種涉脂質代謝的酶，導致脂質網絡失調，當中關鍵酶「SCD1」經編輯會增強其mRNA穩定性，而增加「SCD1蛋白」表達，加促脂滴形成，及增加「β-連環蛋白」的表達，從而對化療產生耐藥性，並增強胃癌細胞的幹性（即癌細胞的自我更新及增殖能力），導致癌症復發機會較高。

團隊料研究可為新療法奠定基礎（港大圖片）

團隊指，在化療方案中補充SCD1抑製劑「SSI4」，可逆轉胃癌的化療耐藥性，並減少胃癌幹細胞數量。馬補充，通過靶向「SCD1」，可為未來開放針對胃癌的新療法奠定基礎。另「ADAR1表達」和「SCD1」或是預測胃癌患者對化療反應的良好生物標記，有助免去非必要化療。







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