加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】市建局上年度前期款項收入按年跌7成至48億元，且錄得35億元淨虧損，是2013至14年度以來首次。惟主席周松崗指，局方未來兩年踏入收購重建高峰期，包括正規劃的6個大型項目，料未來數年需960億元資金。

韋志成（右）稱現行同區7年樓齡補償收購模式加重局方財政負擔；左為周松崗。

行政總監韋志成補充，現行同地區7年樓齡補償的收購模式，將帶來龐大財政負擔，需要檢討。為應付龐大赤字，市建局將研提高借貸上限及發行綠債等，以維持財政「自給」，暫不考慮要求政府注資。

周松崗昨總結過去一年工作時表示，市建局期內開展了4個舊區重建項目，料重建後可提供約6,700個新住宅單位，又推出了3個住宅招標項目，預計局方未來兩年踏入收購高峰期，包括正在規劃的6個大型重建項目，料未來數年需要960億元資金。

現金儲備不足應付未來計劃

惟他直言，由於上年度推出招標的3個住宅項目回標收入低於預期，加上觀塘市中心第4和第5發展區項目流標，致全年度前期款項收入僅48億元，較前一個財政年度大減7成；扣除其他成本和開支後，上年度共錄得5億元營運虧損，連同為其他項目預留的30億元減值撥備，去年淨虧損達35億元，是繼2013至14年度以來，再次錄得虧損。

他稱，局方資產淨值仍有500億元，但現金儲備僅236億元，不足以應付未來計劃，故已向政府申請提高借貸上限至250億元，亦考慮發行綠色債券融資，並加快平整發展和用盡收購土地重建以增加資源，惟暫不考慮向市民發債或要求政府注資。

韋志成指，同區7年樓齡補償的收購模式，金額由以往樓價的6至7成升至接近同區新樓價，帶來龐大財政負擔，亦令市場難以參與競爭，認為社會應思考應否仍以社會資源協助有能力買樓的市民換樓。他相信，觀塘市中心發展區項目加入住宅發展元素和提高建築高度後，應能吸引發展商參與，冀最快明年底至後年初再招標。







etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情