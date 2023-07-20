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【晴報專訊】疫後首個書展開鑼，加上消費券效應，書迷花費更豪爽。昨晨開場前，已有逾百人排隊輪候入場。不少家長更「拖兒帶篋」前來，有人花盡2,000元消費券買童書及補充練習。有書商指，今年開局良好，有家長豪花萬元買9輯牛津英語叢書。另有書商指首日人流佳，料生意可較疫前增10%至30%；以旅遊、消閒、勵志及理財書最受歡迎。

書展昨首日吸引不少家長「拖兒帶篋」前來購物

書展一連7日在灣仔會展舉行，排頭位的常客杜先生午夜12時已到場排隊，冀購入林詠琛簽名小說，預算花逾千元買書。會場亦人流不斷，不少家長更拖篋入場掃貨。家長林太表示，過去逛書展僅花數百元，今年有2,000元消費券，料全數花在囡囡的補充練習及英文童書。另一家長張太指，有消費券令預算更充足，已花2,000至3,000元為子女買STEAM類叢書、英文書及補充練習。杭州旅客李小姐指，花逾1,500元為子女買科普及英文書，為免行李太重，選擇寄回國內。

疫後首個書展昨開鑼，有書迷急不及待入內選購心頭好。

王牌英文課本 吸家長花萬元購入

青田教育中心副經理（市場及營業）甄玉鳳指，受惠英鎊下跌，王牌產品「Oxford Reading Tree」較往年便宜，有家長豪擲逾萬元購入9輯叢書，期望生意能回升至疫前水平。Celine's Chinglish Channel課程總監Iris指，今年首度參展，反應超乎預期，英語拼音教材在上午已售出逾50套，要同事返倉補貨，料書展可售出千套教材。

書商特意推出消費券優惠吸客

一代匯集總經理譚海森指，今年市道佳，勵志、心靈書類賣得最好，若氣氛持續，料生意料較疫前升10%至30%；並加強電子支付吸消費券。城邦（香港）出版集團有限公司副總經理陳國華說，有書迷花千元買旅遊書，遊戲攻略也受歡迎。

天窗文化集團業務總監潘潔珊亦指，書迷買書明顯較「鬆手」，有人花近千元買12本書，旅遊、理財書銷情最佳。











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