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【晴報專訊】在2012年國慶日造成39人死亡的南丫海難，死者家屬早前要求法庭頒令死因庭展開研訊被拒，當中2人提出上訴昨獲判得直，高等法院上訴庭頒令就兩名死者召開死因研訊，並希望死因研訊結束後，可替家屬就事件劃上遲來的句號。死者家屬於庭外稱，冀在研訊中更清楚明白事件，不可欠死者一個交代。運輸及物流局指案件進入司法程序，不便作進一步評論。

南丫海難死者家屬梁淑玲（左）及趙炳全上訴得直，成功爭取召開死因聆訊。

上訴人為死者家屬梁淑玲及趙炳全，分別為死者梁家杰之胞姐及死者趙少琼之胞弟。上訴庭於判詞指，本案為首宗涉公眾利益被拒召開死因研訊，而需由上訴庭處理的案件，故需詳細討論就意外死亡等進行調查是否符合公共利益；又指本案涉及公共利益不言而喻，上訴方依賴的證據，不是在獨立調查報告後才出現，就是未被報告所考慮，當中令人關注6大事項（附表）。

官：盼為事件劃上遲來句號

上訴庭指，財利船廠是否得知南丫四號的艙壁需安裝水密門，可解釋船隻快速沉沒的原因。正如上訴方指，這是造成海上災難的根源，可讓公眾更全面地理解事件。另有證據顯示海泰號船頭撞擊時已安裝鋼板，這可解釋船隻在意外時為何能穿透南丫四號船身。上訴庭指，這正可找出死者的大致死因，顯然需要再進一步調查，並揭示在制度層面上的重要問題，如財利船廠製船時若獲海事處批准，財利船廠是否符合標準，及批准和認證的官員是誰等。

上訴庭又指，獨立調查報告中曾提及海員長時間工作的問題，但未得到解決，有關問題影響客運渡輪的海上安全，故透過死因庭進行嚴格調查及提出建議，是符合公眾利益。上訴庭遂裁定上訴得直，頒令就兩名死者召開死因研訊。上訴庭並向死者家屬致以深切同情，希望死因研訊結束後，可替家屬就事件劃上遲來的句號。

時任運房局長張炳良：頒令研訊是好事

死者家屬梁淑玲及趙炳全昨得悉上訴得直後心情激動，梁於庭外稱「多年來唯一一次可在鏡頭面前笑」。梁認為召開死因研訊只是第一步，冀在研訊中更清楚明白事件，並感謝各方的努力，否則事件只會沉落大海。趙直言「若有一絲放棄都可能會失敗」，坦言不可欠死者一個交代，故須堅持下去。

部分南丫海難家屬昨聯合發聲明稱，皇天不負有心人，冀死因庭盡快召開以找出真相，告慰亡者，對死傷者有交代之餘，更重要是對症下藥，作出建議，防止類似災難再發生。

運輸及物流局指案件進入司法程序，不便作進一步評論，會盡力配合死因研訊。時任運房局局長張炳良昨回應傳媒查詢時稱，不會評論事件，但認為法庭頒令正式進行死因研訊是好事。

大律師：還原真相機會大增

執業大律師陸偉雄指，能就南丫海難召開死因庭有三大意義，首先還原真相機會大增，因2014年獨立調查報告至今只公開小部分，惟聆訊期間死因裁判官有權傳召相關證人，包括當年不願出來的目擊者、或當年在位官員等，即使事隔逾10年他們記憶或已減退，「就算還原不到100%，還原6、7成都好，不想已逝者死得不明不白」；再者，證人在公開聆訊中作供，讓死者家屬耳聞目睹，是一個釋懷，「遲來的春天，仍然是春天」。另死因庭裁決時會作出切實可行建議，令同類事件發生機會減到最低，對公眾利益有莫大意義。







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