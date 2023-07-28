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【晴報專訊】鑽石山荷里活廣場斬人案，引發社會關注改良《精神健康條例》下「有條件釋放」機制。醫管局昨午公布，初步檢討結果建議擴大「有條件釋放」至自願入院、且有刑事暴力傾向者，或自願住院後有暴力行為者，並倡制定針對性服藥條件，及設自動覆核機制，最少每2年檢視病人能否「除令」。醫衞局副局長李夏茵指，當中不涉及法律修訂部分，冀今年內完成。

有條件釋放者須居於指明地方、在門診覆診及要服用處方藥。

醫管局與精神健康諮詢委員會昨午開會，會後公布「有條件釋放」初步檢討結果。局方倡將適用範圍由現行「遭強制羈留、且有刑事暴力病歷或傾向病人」，擴大至「自願入院、有刑事暴力紀錄或傾向病人」，及「自願入院、住院期間作出暴力行為或傾向病人」。

黃仁龍（左）指，委員會同意現時有條件釋放機制適用範疇過於狹窄。右為李夏茵。

擬視像監察服藥 或上門檢查剩藥

另倡訂明具體及針對性服藥條件，並透過跨專業個案會議，為每名病人設自動覆核機制，最少每2年覆核一次，病人毋須再主動申請撤令；但自動覆核期因人而異，部分人或1年便可覆核。

精神健康諮詢委員會主席黃仁龍指，委員會同意現行機制適用範圍過於狹窄，倡進一步研究納入有嚴重自殺傾向者，但醫療及社區支援均須跟上。李夏茵指，考慮到「有條件釋放」者須居於指明地方、在門診覆診及要服用處方藥，自由受限制，故僅將部分而非全數自願入院者納入機制。

至於針對性服藥條件，可能涉視像監察服藥、覆診或上門時檢查剩餘藥量，或以血檢和尿檢核實等，詳情仍待醫管局商討。

不涉法律修訂部分 冀年內完成

李謂，今次檢討屬方向性，但當中不涉及法律修訂的部分，冀今年內完成。而6月公布的10項精神健康措施中，擬通過提升個案經理人手等，以便及時跟進病人情況，冀今年至明年可落實。







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