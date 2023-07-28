加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】再有市民涉嫌非法捕捉及管有瀕危龜隻被捕。警方和漁護署上周三（19日）拘捕一名41歲中國籍男子，在其單位內發現29隻屬於6個被列極度瀕危或瀕危品種的活龜，市值共約10萬元。漁護署重申，非法管有瀕危物種者，可被罰款1,000萬元及監禁10年。

警方及漁護署於被捕男子單位內發現的29隻龜全屬瀕危或極度瀕危物種。

大埔警區刑事調查隊督察黃永灝指，去年10月接獲報案稱懷疑有人經WhatsApp頻道非法售賣活龜，經與漁護署合作調查和部署後，上周突擊搜查大埔一個單位，結果搜出29隻活龜、7隻懷疑龜蛋和一批捕獵器具，一名男子涉非法管有狩獵器具、非法管有受保護野生動物及非法管有《保護瀕危動植物物種條例》附錄物種被捕，將調查龜隻來源、已售龜隻數量及是否涉集團行動等。

大頭龜早被禁於國際商業貿易

漁護署瀕危物種保護主任（行動）劉特銓稱，29隻龜全是《國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》內的瀕危或極度瀕危物種，在本港均受《保護瀕危動植物物種條例》管制，當中數量最多的大頭龜早於2013年已被禁止相關的國際商業貿易。

他相信疑犯是向本地客人兜售龜隻，每隻售500至數千元不等，當中有本地原生種群的大頭龜因形態獨特，在寵物市場受歡迎，售價達4,000至5,000元，故容易成為捕獵目標；又稱近年本地學者的研究發現數量已顯著減少，部分種群更已消失。

最高罰款$1000萬囚10年

劉特銓重申任何人如干犯《保護瀕危動植物物種條例》，最高可被罰款1,000萬元及監禁10年，呼籲市民購買龜隻前應先向買方確認來源，是次搜出的龜隻將由署方暫時照顧，日後將按《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的建議處理，包括放生、供領養或用作教育用途等。







etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情