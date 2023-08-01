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【晴報專訊】政府今晚深夜（即8月2日周三凌晨）將收回西隧專營權，三隧隨即實施「633」收費方案。運輸署署長羅淑佩明言，不預期首階段方案有明顯分流作用，料年內實施「不同時段不同收費」才較能改善擠塞，但實施時間有待觀察；另西隧周日清晨起實施「易通行」，屆時來回行車線均會減少，且提早由周六晚起封路。

運輸署預料，年內實施「不同時段不同收費」才較能改善擠塞。

與東隧同封閉5分鐘 換新設備

西隧30年專營權行將屆滿，運物局稱早在2年前已開始勘測隧道狀況及物色營運者接手，確保收回西隧對駕駛者無影響。三隧周三凌晨0時起實施「633」方案，西隧及東隧會短暫封閉5分鐘，以更新收費設備，現有西隧公司出售的隧道費代用券，以及現時提供的商業推廣優惠亦會終止使用。

羅淑佩相信西隧減價有助分流，兩隧加價則可避免車流增，及鼓勵駕駛者改乘公共交通工具，惟方案只是「過渡」，不期望大幅改善擠塞，料到年內實施「不同時段不同收費」，作用才更明顯，後者實施時間則視乎633方案的適應情況。

西隧周日清晨「易通行」周六晚起封路

西隧亦會在周日清晨5時實施「易通行」，往香港方向行車線由10條變5條，往九龍方向則由11條減至變4條。封路安排周六晚10時開始，其中往港島方向車速限制會由海盈邨開始減速至時速70公里，到奧海城一帶再逐步減至50公里。西隧來回方向及相關支路將會在清晨4時至5時全線封閉，期間2條通宵專營巴士線改行紅隧。若當日掛8號風球與黑雨，政府會視乎情況考慮順延一周實施。

署方指，西隧收費廣場面積遠比紅隧收費廣場大，工程需時較長，加上車速較其他隧道快，限速安排是保障工人安全。羅亦提醒，西隧到周日才實施「易通行」，駕駛人士除非使用「快易通」，否則此段期間仍要準備現金或其他付款方法；至於東隧則會在本月27日實施，詳情容後公布。







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