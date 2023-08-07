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【晴報專訊】成長過程中難免遇挫折，但只要秉持初心努力不懈，不平凡經歷亦可成為人生發光發亮的契機。陳尚懿（Michael）在襁褓之年便確診腦癌，影響視力、聽力和手腳協調等，上學時飽受歧視，致無心向學，讀中六時才發奮讀書，用5年便獲中大錄取，並創立情緒關注組織「同行鳥」支援同路人。

陳尚懿指青年現時有很多向上流機會，勉勵應要「無窮地放大心裏那束絢麗熒光」。

陳慶達（Rudy）則由做會計師轉跑道創業，即使被外界質疑亦不言棄，終在創科界闖出一片天。二人更獲選為今年的大灣區青年領袖之一。

陳慶達

受腦癌腫瘤壓著神經線影響，Michael右臉面癱、右耳失聰、右眼僅餘1至2成視力，手腳協調亦欠佳，要不斷做物理治療和化療，讀小四時才有足夠體力應付體育課，外表問題更令他飽受同學欺凌。Michael漸漸變得無心向學，更沉迷打機，中二和中三均要留班。直至一位曾留級師兄分享入大學經歷，才激起他的升學意志，每日「朝7晚11」惡補功課，共考了3次文憑試，又苦讀副學士，終憑不屈意志和親友扶持，在5年後一圓大學夢，於中大主修政治與行政，現攻讀社工碩士。

曾被欺凌無心向學 籲勇敢發展潛能

眼見不少大學同學患情緒病，卻無人願意聆聽他們的心聲，Michael抱著感同身受的心情創辦關注組織「同行鳥」，為青年提供情緒管理和生涯規劃服務，助他們認識香港和大灣區的就業前景。他指，大灣區有很多創科及創業平台，疫後香港經濟逐漸復甦，形容青年有很多向上流機會，勉勵大家要「無窮地放大心裏那束絢麗熒光」，勇於發展潛能。

會計師棄高薪創業追夢 同獲嘉許

Rudy大約12年前在加拿大多倫多大學畢業後，回流做法證會計，惟5年後考獲會計師牌之際，卻毅然放棄高薪厚職追尋兒時創業夢，投身創科界成立騰浪科技有限公司，為企業及品牌分析跟KOL合作的宣傳效益，業務現已拓展至泰國等地，未來計劃在廣州天河區設辦公室。

當年KOL未盛行，Rudy在創業路上常被質疑，但他呼籲青年「即使在港發夢很貴、常遇挫折，也不要沮喪，因相關經歷都是精采人生必經階段」。未來他亦會以大灣區青年領袖和香港青年創業家總商會副主席身份，繼續帶青年北上認識大灣區，尋找發展方向。







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