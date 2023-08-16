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【晴報專訊】近年本港出生率持續下降，家計會昨公布每5年一次的家庭計劃調查，發現本港夫婦平均子女數目，由5年前的1.3人，降至0.9人，創歷史新低；無孩夫婦的比率亦較5年前增逾倍至43.2%，取代1孩家庭成為主流。家計會建議政府加強支援生育相關服務及政策，以提高生育率。

家計會於去年9月至12月，向1,502名15至49歲已婚或現正同居的婦女，及其1,052名配偶或伴侶進行調查，發現沒有子女的女性比率，較5年前增逾倍至43.2%，育有1名及2名孩子的女性，分別佔27.4%及25.2%，較5年前分別下跌約10個百分點。婦女平均實際子女數目，由2017年的1.3人，跌至去年的0.9人。

此外，想生或再生子女的女性，由5年前的15.3%，升至去年的22%；不想生或不想再生孩子的女性，由5年前的67.4%減至55.2%，餘下22.8%受訪者則表示不知道或未決定。不想生育的3大主因，依次為不喜歡小孩、養育孩子責任太大及已有足夠的孩子數目。

想生或再生子女 反增至22%

家計會榮譽顧問暨研究小組委員會主席葉兆輝指，近20年香港生育率持續下降，主因是結婚人數減少，其次是遲婚，女性初婚年齡中位數為30.6歲，致生育窗口縮小。家計會執行總監林慧翔稱，為免錯過最佳生育年齡，政府應提醒有意生育的婦女早作準備。

家計會執行總監林慧翔冀有能力的企業帶頭推出家庭友善政策

要提高生育率，葉認為經濟支援固然重要，但調查顯示，教育、住屋、託兒服務等同樣重要，非單一方法可解決，需整體配套及政策配合。林補充，不少婦女須兼顧工作及照顧家庭，冀有能力的企業帶頭推出家庭友善政策，如彈性工作時間等。

葉直言，政府一直認為生育率下降是個人決定，未有針對性措施，過去只增加子女免稅額、延長女性產假及男性侍產假等，以鼓勵生育，認為相比其他國家的相關政策，香港仍有很大改善空間。







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