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【晴報專訊】美食博覽今起一連5日在會展舉行，疫後首恢復試食，參展商紛以熟食為主打，推西班牙油炸鬼、風乾牛三寶等，望市民即買即食再翻買。不少參展商更以噱頭布置招徠，包括主打懷舊復古風、港式冰室或日本料理店作主題，吸引大小朋友「打卡」。有參展商料，今年可試食下，人流及銷情會分別勝去年2成和3成。

Diverxu Limited以西班牙油炸鬼、風乾牛三寶、火腿芝士拼盤等吸客

美食博覽分「公眾館」和「尊貴美食區」，並新增「醇酒‧醉人」主題和「韓味道」專區，基本入場費30元。疫後場內首回復試食，多個參展商設試食環節和多款熟食吸引人流。位於尊貴美食區的Diverxu Limited推48元4件西班牙油炸鬼、50元風乾牛三寶、50元火腿芝士拼盤等，買滿100元更減10元；另有150元2盒無花果朱古力、約160元急凍西班牙和牛牛舌芯等。市場部經理汪琬翎稱，主打熟食望吸引市民即買即食再翻買，帶動開心氣氛突圍，冀銷情增2成。

特色主題布置吸客

同區主打葡萄酒和芝士的情意結國際食品酒業，每支均由意大利酒莊Benincasa用1棵葡萄樹的所有果實釀製的2款白酒，2支980元，即場可試飲和試食即切原塊大芝士及玫瑰花瓣醬，其市場部主管洪卓翰稱，通關吸引遊客訪港消費，場內又可試食，料銷情按年升2至3成。紅醇坊推多款全港首賣的28元無酒精英國雞尾酒軟糖、19元零添加山竹果乾等，可即場試食。市場部Teresa稱，早前參與書展同期舉行的「零食世界」時，銷情按年倍增，加上產品健康，老少咸宜，料銷情增3成。

情意結國際食品酒業推即場試飲白酒及即切原塊大芝士等

「公眾館」展商大搞主題布置吸眼球。事隔8年再參展的五豐行，今明分別推限量100瓶1元迷你玫瑰露及58元白兔糖雜錦包，並有全球首推桂花味及多款相關精品，攤檔主打懷舊風。助理銷售發展專員陳先生指去年疫下入場人次逾40萬，今年料人流最少增2成，銷情亦冀多25%或以上。

五豐行以限量100瓶1元迷你玫瑰露搶客

阿華田跟本港人氣動漫角色癲噹合作設「華田冰室」，癲噹每日指定時間登場；另20元可買特濃朱古力麥芽牛奶飲品和癲噹角色冰心包，售完即止；業務經理James料今年更多內地客來港，故主題老幼咸宜，銷情可增1至2成。日清食品以高級日本料理店為主題，推50元U.F.O.日式炒麵滋味套裝、及100元福袋等。