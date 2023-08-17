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【晴報專訊】特首李家超正就施政報告舉行諮詢，身兼鄉議局主席及行會成員的劉業強指，現時樓市疲弱，要考慮「辣招」是否已失去意義，相信是「撤辣」好時機。另一行會成員林健鋒則稱，本港仍須輸入約20萬人才，建議豁免專才買家印花稅及提供按揭優惠，吸引他們落地生根。另建造業輸入勞工首輪申請凌晨0時截止，局方最少接到11份申請，涉及3,910名勞工，暫遠低於1.2萬個配額。

劉業強指，目前樓市疲弱，相信是「撤辣」最佳時機。（資料圖片）

鄉議局昨晨就施政報告提交建議書，主席劉業強指，目前樓市疲弱，認為要考慮「辣招」是否已失去意義，相信現為「撤辣」最佳時機，又提到按現時新田科技規劃，鄉村會被創科用途建築及公屋包圍，未能達致城鄉融合，建議將鄉村納入科技城規劃。鄉議局已就祖堂地問題舉行諮詢，預計10月可向政府提交報告。

林健鋒倡予專才按揭優惠

林健鋒接受恒大訪問稱，截至5月底，港府批出約4.9萬人才簽證，但相比14萬人離港仍有不足，相信仍要輸入10多萬至20萬人才，搶人才仍要提高力度，同樣建議「減辣」，包括豁免居港未滿7年專才的買家印花稅，並提供按揭優惠。但他亦提到，近年港人移民是受謠言影響，外地很多地方居住成本愈來愈貴，又難找工作，有人由「司機載上班」變成任職司機，料半年後就有大批港人會回流。

建造業外勞首輪申請在凌晨0時截止，計劃共設1.2萬個配額。發展局截至昨午5時，共接獲11份申請，涉及3,910名輸入勞工，今會公布整體數字，料9月底或之前完成審批。

建造業首輪外勞申請涉3910名輸入勞工，料下月底或之前完成審批。（資料圖片）

建造業分包商聯會會長伍新華估計，首輪申請未必超額，因外勞要在獲批後12個月內到港，但一般工程年期可長達4至5年，不同工序要按時間表進行，相信業界會分批申請，政府亦會按工程進度審批。











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